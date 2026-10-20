Alkan Avcıoğlu\'nun yapay zeka belgeseli Gerçek Ötesi, Fransa\'da Keşif Ödülü kazandı

Hilal SOLMAZ

(İSTANBUL) - Yönetmen Alkan Avcıoğlu'nun tamamen yapay zeka teknolojileriyle ürettiği uzun metrajlı belgeseli "Gerçek Ötesi" (Post Truth), Fransa'da düzenlenen 20. CinéAlma Film Festivali'nde Keşif Ödülü'ne değer görüldü. Gerçeklik algısının dijital çağda nasıl şekillendiğini sorgulayan ve 30'dan fazla uluslararası festivalde yer alan filmin sonraki durağı Meksika olacak.

Yapay zekanın sinemadaki kullanımını yeni bir anlatım biçimine dönüştüren yönetmen ve sanatçı Alkan Avcıoğlu, "Gerçek Ötesi" (Post Truth) belgeseliyle uluslararası başarılarına bir yenisini ekledi. Fransa'nın Carros kentinde 9–18 Ekim 2026 arasında gerçekleştirilen 20. CinéAlma Film Festivali'nde gösterilen yapım, sinemada yenilikçi anlatımları öne çıkaran Keşif Ödülü'nün (Prix Découverte) sahibi oldu.

Akdeniz havzası sinemasına odaklanan festivalde jüri, belgeselin hem ele aldığı konuyu hem de yapımında kullanılan teknolojiyi değerlendirdi. Görüntülerinden ses tasarımına ve müziklerine kadar tüm görsel-işitsel unsurları yapay zeka modelleriyle oluşturulan film, dijital çağda gerçek ile kurgu arasındaki sınırların giderek belirsizleşmesini sorguluyor.

JÜRİDEN "CESUR VE YENİLİKÇİ" DEĞERLENDİRMESİ

Festival jürisi, "Gerçek Ötesi"ni gerçeklik kavramına yaklaşımı ve sinemasal anlatımı nedeniyle ödüle değer buldu. Gösterimin ardından filmin etkileyiciliğine dikkat çeken jüri üyeleri, gerçeklikle kurulan ilişkinin köklü biçimde değiştiği bir dönemde belgeselin cesur ve yenilikçi bir çalışma olduğunu vurguladı.

Ödül törenine çevrimiçi katılan yönetmen Alkan Avcıoğlu ise sinemanın tarihi boyunca yeni teknolojiler ve sanat akımlarıyla dönüşüm geçirdiğini belirterek, bu değişimin sinemanın kendini sürekli yenileyen yapısının bir parçası olduğunu ifade etti.

YAPAY ZEKA ÇAĞINDA GERÇEKLİĞİN SINIRLARI

Dünyanın tamamen yapay zeka araçlarıyla üretilen ilk uzun metrajlı belgeseli olarak tanıtılan "Gerçek Ötesi", teknolojinin yalnızca sinema üretiminde yarattığı değişimi değil, bireylerin gerçekliği algılama biçimleri üzerindeki etkisini de ele alıyor.

Algoritmaların, dijital görüntülerin ve yapay zeka tarafından üretilen içeriklerin gündelik yaşamın ayrılmaz bir parçasına dönüştüğü çağda film; hakikat, manipülasyon ve algı arasındaki ilişkiyi sorguluyor.

Belgesel, ele aldığı gerçeklik tartışmasını doğrudan kendi üretim yöntemiyle ilişkilendirerek yapay zekayı yalnızca teknik bir araç olarak değil, sinemasal anlatımın temel unsurlarından biri olarak kullanıyor.

30'DAN FAZLA FESTİVALDE ULUSLARARASI BAŞARI

Uluslararası prömiyerini 41. Varşova Film Festivali'nde gerçekleştiren "Gerçek Ötesi", bugüne kadar 30'dan fazla uluslararası festivalin programında yer aldı.

Film, Fransa'da kazandığı Keşif Ödülü'nün yanı sıra 10. Avrasya Köprüsü Uluslararası Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü, Monza Film Festivali'nde En İyi Belgesel, 42. Asolo Sanat Film Festivali'nde En İyi Sanat Filmi ve FrontDoc'ta Seyirci Ödülü kazandı.

Uluslararası festival yolculuğunu sürdüren belgesel, 22–31 Ekim 2026 tarihlerinde düzenlenecek 21. Meksiko Uluslararası Belgesel Film Festivali'nde (DocsMX) yarışacak. Latin Amerika'nın önemli belgesel sinema buluşmalarından biri olan festival, yapımı farklı coğrafyalardaki izleyicilerle buluşturacak.

Festival gösterimlerinin yanı sıra uluslararası dağıtım ağına da giren "Gerçek Ötesi", ekim ayı başında Avustralya ve Yeni Zelanda'da sinema salonlarında gösterilmeye başlandı.

Label Distribution tarafından dağıtılan film, Avustralya sinema basınında da değerlendirildi. Ülkenin köklü sinema yayınlarından FilmInk, filme ilişkin eleştirisinde belgeselin üretim yöntemiyle ele aldığı konu arasındaki güçlü ilişkiye dikkati çekti.

Uluslararası satışlarını Odin's Eye Entertainment'ın üstlendiği yapımın, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın ardından İskandinavya ülkeleri, Kanada ve İtalya'da da sinemaseverlerle buluşması planlanıyor.

"UYUYAN KADIN" COTTBUS FİLM FESTİVALİ'NİN ANA YARIŞMASINDA

"Gerçek Ötesi"nin yapım şirketi Spongeworthy, ikinci uzun metrajlı yapay zeka filmi "Uyuyan Kadın" (A Woman Asleep) ile de uluslararası festivallerde yer almaya hazırlanıyor.

Yurt dışında Vikki Bardot adıyla tanınan Gizem Avcıoğlu'nun yönettiği, Alkan Avcıoğlu'nun ise ortak senarist ve ortak yapımcı olarak görev aldığı film, Almanya'da düzenlenen 36. Cottbus Film Festivali'nin ana yarışmasına seçildi.

Uluslararası bir film festivalinin ana yarışmasında yer alan ilk uzun metrajlı yapay zeka filmlerinden biri olarak öne çıkan yapım, Variety ve Screen International gibi uluslararası sinema yayınlarında da haber oldu.

Fransız yazar Georges Perec'in "Uyuyan Adam" adlı eserinden esinlenen "Uyuyan Kadın", dijital çağda bireyin yalnızlaşmasını, toplumsal ilişkilerden uzaklaşmasını ve yabancılaşmasını deneysel bir sinema diliyle anlatıyor.

Yarı otobiyografik bir senaryoya dayanan film, yapay zeka teknolojisini insanın iç dünyasını ve çağdaş yaşamın yarattığı kopuşları anlatmak için kullanıyor.

Türkiye galasını 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde gerçekleştirecek olan "Uyuyan Kadın"ın, 2027 yılında Başka Sinema dağıtımıyla Türkiye'de vizyona girmesi planlanıyor.

"Gerçek Ötesi" ve "Uyuyan Kadın"ın uluslararası festivallerdeki varlığı, yapay zeka teknolojilerinin sinemadaki kullanımına ilişkin estetik, yaratıcı üretim ve gerçeklik tartışmalarını da yeniden gündeme taşıyor.