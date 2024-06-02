Alman polisi Mehmet'i arıyor! Eşini başından vurup gittiği berber dükkanında katliam yaptı - Son Dakika
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Alman polisi Mehmet'i arıyor! Eşini başından vurup gittiği berber dükkanında katliam yaptı

Alman polisi Mehmet\'i arıyor! Eşini başından vurup gittiği berber dükkanında katliam yaptı

Almanya'nın Dortmund kentinde Mehmet Ö. isimli 34 yaşındaki Türk, eşini kafasından vurup aynı binada kapalı bir kapıya 6 el ateş açtı. Aracına binip 2 kilometre uzaklıktaki bir berber dükkanına giden şahıs, burada da 3 kişiyi vurup kayıplara karıştı. Alman polisi, drone, helikopter ve özel eğitimli polislerle her yerde Mehmet'i arıyor.

02.06.2024 09:38
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Almanya'da 34 yaşındaki Mehmet Ö. isimli bir Türk cinnet getirip eşini başından silahla vurdu. Olaydan hemen sonra Mehmet'in aynı binanın 7'nci katına çıktığı ve kapalı bir kapıya 6 el ateş açtığı belirtildi. Binanın 7'nci katındaki olayda kimsenin yaralanmadığı duyuruldu.

BERBER DÜKKANINDA 3 KİŞİYİ VURDU

Ülkenin çok okunan gazetelerinden Bild'e konuşan bir yetkili, saldırganın olaydan sonra aracına bindiğini ve 2 kilometre uzaktaki bir berbere gittiğini söyledi. Mehmet Ö.'nün burada da 3 kişiyi vurduğu ve dördüncü bir kişinin de travma yaşadığı açıklandı. Saldırıya uğrayanlardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

"BİLDİĞİM KADARIYLA HİÇBİR SORUNLARI YOKTU"

Alman polisi, "Biz saldırganın aile meselesi yüzünden saldırıyı gerçekleştirdiğinden şüpheleniyoruz" dedi. Bild'e konuşan Mehmet Ö.'nün kuzeni "Olayı duyunca şoka girdim. Bunu neden yaptığını anlamadım. Bildiğim kadarıyla hiçbir sorunları yoktu ve aslında çok sakin bir adamdı. Onların 4 çocuğu vardı" dedi.

ARACI BİR MARKETİN OTOPARKINDA BULUNDU

Olaydan sonra sırra kadem basan Mehmet'in ormanlık bir alanda izini kaybettirmeye çalıştığı tahmin ediliyor. Alman polisinin özel bir biriminin bölgeyi aradığı kaydedildi. Mehmet'in aracının bir süpermarketin otoparkında tutulduğu ve iki polisin adamı burada gördüğü fakat izini kaybettirdiği de belirtildi.

POLİS HER YERDE ONU ARIYOR

Alman polisi, drone, helikopter ve özel eğitimli polisler tarafından arama çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Yetkililer, bölgede yaşayan vatandaşların dikkatli olması çağrısında da bulundu.

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Son Dakika Güncel Alman polisi Mehmet'i arıyor! Eşini başından vurup gittiği berber dükkanında katliam yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alman polisi Mehmet'i arıyor! Eşini başından vurup gittiği berber dükkanında katliam yaptı - Son Dakika
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