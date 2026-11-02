Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sorg, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti - Son Dakika
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Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sorg, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

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Almanya\'nın Ankara Büyükelçisi Sorg, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti
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Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg ve heyeti, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek Eş Başkanlarla görüştü. Görüşmede yerel yönetim çalışmaları, kent projeleri ve iş birliği imkanları değerlendirildi, eş başkanlar Sorg'a teşekkür etti.

(DİYARBAKIR) – Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg ve beraberindeki heyet, Diyarbakır'daki temasları kapsamında Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Ayşe Serra Bucak Küçük ve Emin Ay'ı ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg ve Başkatip Nicole Gonsior, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Heyet, Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Ayşe Serra Bucak Küçük ve Emin Ay tarafından karşılandı.

Görüşmede, yerel yönetimlerin çalışmaları, kentte yürütülen projeler ve karşılıklı iş birliği imkanları değerlendirildi.

Eş başkanlar, ziyareti dolayısıyla Büyükelçi Sorg'a teşekkür etti.

Görüşmede eş başkanlara, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Serdar Bakıroğlu ve Genel Sekreter Yardımcısı Muhabbet Erdoğmuş eşlik etti.

Kaynak: ANKA
Yerel YönetimDiyarbakırPolitikaAlmanyaAnkaraGüncelSon Dakika

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