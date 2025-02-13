Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı: 15'ten fazla yaralı var - Son Dakika
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Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı: 15'ten fazla yaralı var

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Almanya'nın Münih kentinde bir araç kalabalığın arasına daldı. İlk belirlemelere göre 15'ten fazla yaralının olduğu açıklanırken, Münih polisi bölgede çok büyük bir operasyon başlatıldığını ve araç sürücüsünün gözaltına alındığını duyurdu.

13.02.2025 12:52  Güncelleme: 13:12
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Almanya'nın başkenti Münih'te bir otomobil kalabalığın arasına dalarken, ilk belirlemelere göre 15'ten fazla kişi yaralandı.

MİTİNG SIRASINDA KALABALIĞA DALDI

Emniyetin X hesabından yapılan açıklamada, Dachauer bölgesinde büyük çaplı bir polis operasyonu başlatıldığı ve araç sürüsünün gözaltına alındığı ifade edilirken bir görgü tanığı, Verdi mitinginde bir aracın göstericiler arasına daldığını söyledi.

Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı: 15'ten fazla yaralı var

"İNSANLAR AĞLIYOR VE TİTRİYORDU"

Bölgeden yayın yapan bir muhabir ise "İnsanlar yerde oturuyor, ağlıyor ve titriyordu. Ayrıntılar hala belirsiz" ifadelerini kullandı.

ZAMANLAMA DİKKAT ÇEKİCİ

Saldırının yarın ülkede başlayacak olan Münih Güvenlik Konferansı öncesinde gerçekleşmesi ise dikkat çekti. Bu yılki konferansta, Rusya- Ukrayna savaşı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna barış planı, Batı ile Çin arasındaki ilişkiler, Sudan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki çatışmalar, Orta Doğu'daki durum, savunma harcamaları, iklim krizleri, enerji ve gıda güvenliği ile başta yapay zeka olmak üzere teknoloji konusunda düzenlemeler, siber güvenlik ve ekonominin masaya yatırılması bekleniyor.

Almanya\'da bir araç kalabalığın arasına daldı: 15\'ten fazla yaralı var

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Son Dakika Güncel Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı: 15'ten fazla yaralı var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ergün Öz:
    kafayı yediler! 8 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    alkol şişede durduğu gibi durmuyor işte 3 3 Yanıtla
  • Murat Avci:
    her yerde savaş ölüm menfaat. ne olacaktı psikolojik vakalar arttı 4 0 Yanıtla
  • Selman Taş:
    adam başkentini bilmiyor almanyanın 2 0 Yanıtla
  • vasfi demir:
    IŞİD yaratıkları yapmıştır 1 0 Yanıtla
  • Ayhan Murat:
    birader Almanya’nın başkenti Münih demişsin. Berlin Berlin 0 0 Yanıtla
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