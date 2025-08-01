Almanya, Ukrayna'ya 2 adet Patriot hava savunma sistemi gönderiyor - Son Dakika
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Almanya, Ukrayna'ya 2 adet Patriot hava savunma sistemi gönderiyor

Almanya, Ukrayna\'ya 2 adet Patriot hava savunma sistemi gönderiyor
01.08.2025 16:30
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Almanya, ABD ile yaptığı anlaşma sonrası Ukrayna'ya iki adet Patriot hava savunma sistemi gönderme kararı aldı. Almanya Savunma Bakanı Pistorius, bu desteğin ABD'nin taahhüdü sayesinde mümkün olduğunu belirtti. NATO Genel Sekreteri Rutte ise kararı memnuniyetle karşıladığını, bunun Ukrayna'nın savunmasına önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Almanya, ABD ile varılan anlaşmanın ardından Ukrayna'ya iki adet Patriot hava savunma sistemi göndermek üzere harekete geçti. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "ABD'nin taahhüdü sayesinde Almanya, Ukrayna'ya önce fırlatıcılarla, ardından da ek Patriot sistemi bileşenleriyle destek verebilecek" dedi.

NATO'DAN ALMANYA'YA TEŞEKKÜR

Gelişmeye ilişkin değerlendirmede bulunan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise Almanya'nın bu kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Almanya'nın Ukrayna'ya iki adet ek Patriot sistemi sağlama kararını memnuniyetle karşılıyorum. Bu harika bir haber ve Almanya'nın liderliğini takdir ediyorum. Bu, Ukrayna'nın hava sahasını savunmasına, halkını korumasına ve Rus saldırganlığını caydırmasına yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.

CAYDIRICI BİR ROL OYNAYACAK

Yeni sistemlerin, Ukrayna'nın hava savunma kapasitesine büyük katkı sağlaması bekleniyor. Özellikle Rusya'nın yoğun füze saldırılarına karşı, Patriot sistemlerinin caydırıcı ve koruyucu rol oynayacağı değerlendiriliyor.

SAVAŞ 3 YILDIR DEVAM EDİYOR

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, 24 Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna'ya kapsamlı bir askeri saldırı başlatmasıyla başladı. Savaş, sadece iki ülkeyi değil, Avrupa ve dünya siyasetini de derinden etkiledi. Rusya, başkent Kiev dahil birçok bölgeye saldırırken; Ukrayna, Batılı ülkelerin desteğiyle direniş gösterdi. Savaşın en çarpıcı boyutlarından biri, sivil altyapılara yönelik saldırılar ve milyonlarca Ukraynalının ülkesini terk etmek zorunda kalması oldu. NATO ve Avrupa Birliği başta olmak üzere pek çok ülke Ukrayna'ya askeri, ekonomik ve insani yardım sağladı. Enerji krizi, tahıl ihracatı ve küresel güvenlik dengeleri de savaşın sonuçları arasında yer aldı. Çatışmalar halen devam ediyor.

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Son Dakika Güncel Almanya, Ukrayna'ya 2 adet Patriot hava savunma sistemi gönderiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Hakim ATMACA:
    Almanya düne kadar federal bi yapıya sahipti sonları hitlerin akıbeti gibi olmasa iyi ki tarih tekerür eder Ruslar derin ve sıkıntılı bi ülke 3 0 Yanıtla
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