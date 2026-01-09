Altın kaçakçılığı operasyonunda yeni dalga! 7 şirketin sahibi hakkında gözaltı işlemi yapılıyor - Son Dakika
09.01.2026 08:14
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü altın kaçakçılığı soruşturması devam ediyor.

7 ŞİRKETE BASKIN YAPILDI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, soruşturma kapsamındaki 3'üncü dalga operasyonda ALEKS Metal/ Aleks Kıymetli Madenler ile AgaHolding ve AgaBullion Kıymetli Madenler A.Ş. şirketlerinin de aralarında bulunduğu 7 şirkete yönelik baskınlar yaptı.

7 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Bu şirketlerin sahibi 7 şüphelinin adreslerinde arama ve gözaltı işlemlerinin sürdüğü açıklandı.

SORUŞTURMADA 4 SUÇLAMA VAR

Soruşturmada şüphelilere "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" , "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet", "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Nitelikli Dolandırıcılık", "1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu ve ilgili Tebliğlere Muhalefet" suçlamaları yöneltiliyor.

Güncel, Son Dakika

