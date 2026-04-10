Altında fırtına öncesi sessizlik! Gözler açıklanacak veriye çevrildi

Altın fiyatları, haftanın son işlem gününde sınırlı bir gerileme yaşasa da haftalık bazda yükseliş trendini korudu. Küresel piyasalarda ise gözler Orta Doğu’daki gelişmelere ve ABD’den gelecek enflasyon verilerine çevrildi.
Güçlenen dolar ve ABD-İran ateşkesine ilişkin belirsizliklerin etkisiyle altın fiyatları cuma günü hafif geriledi. Ancak haftalık bazda yaklaşık yüzde 1,8 değer kazanan altın, üst üste üçüncü haftayı da yükselişle kapatmaya hazırlanıyor.
Spot altın, ons başına 4 bin 761 dolar seviyesine gerileyerek yüzde 0,08 düşüş kaydetti. İç piyasada ise gram altın 6 bin 835 lira seviyesinden işlem görürken, haftalık bazda yaklaşık yüzde 2 yükselişle yatırımcısına kazandırdı.
Analistler, ons altında 4.737 dolar seviyesinin destek noktası olduğunu belirtirken, bu seviyenin kırılması halinde fiyatların 4.604-4.663 dolar aralığına gerileyebileceğini ifade ediyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 4.787 doların direnç olarak öne çıktığı, bu seviyenin aşılması halinde 4.820-4.855 dolar bandına yükseliş görülebileceği belirtiliyor.
Piyasalarda Hürmüz Boğazı’na ilişkin gelişmeler de yakından izleniyor. ABD’nin İran’ı taahhüt ihlaliyle suçlaması, ateşkesin geleceğine dair belirsizlikleri artırdı. Buna rağmen Brent petrol fiyatları, boğazın yeniden açılabileceği beklentisiyle haftalık bazda yüzde 11’den fazla düşüş gösterdi.
ABD-İsrail-İran gerilimi sonrası değer kaybeden altın, son dönemde enflasyon ve faiz beklentileriyle yeniden destek buldu. Piyasa uzmanları, açıklanacak enflasyon verisinin ABD Merkez Bankası’nın faiz politikasına dair önemli sinyaller vereceğini belirtiyor.
FED'in nisan ayı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı 28-29 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kritik faiz kararı ise toplantının ikinci günü olan 29 Nisan Çarşamba günü saat 21.00’de (TSİ) kamuoyuna duyurulacak. Kararın hemen ardından FED Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısı düzenleyerek ekonomik projeksiyonlara dair detayları paylaşması bekleniyor.
Kıymetli metallerde ise farklı yönlerde hareketler görüldü. Gümüş yükseliş kaydederken, platin düşüş yaşadı, paladyum ise sınırlı artış gösterdi.
Son Dakika › Güncel › Altında fırtına öncesi sessizlik! Gözler açıklanacak veriye çevrildi - Son Dakika
