Amasya\'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Amasya'da meydana gelen peş peşe depremler vatandaşları korkuttu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) açıklamalarına göre, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde saat 12.23'te 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yerin yaklaşık 10,07 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.6 olarak duyurdu.
Samsun başta olmak üzere birçok ilde hissedilen depremin ardından 4.2 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi. AFAD'a göre, ikinci deprem yaklaşık 19 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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