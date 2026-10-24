Amasya\'da ceviz toplarken dengesini kaybedip düşen 65 yaşındaki Talet Topuz öldü

Amasya'da ceviz toplarken dengesini kaybedip düşen 65 yaşındaki Talet Topuz öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amasya'da Ormanbağları Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen 65 yaşındaki Talet Topuz, kaldırıldığı Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
AMASYA'da ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Talet Topuz (65), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, saat 15.00 sıralarında Ormanbağları Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin bahçesindeki ceviz ağacına çıkan Talet Topuz, dengesini kaybederek yere düştü. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Topuz, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Talet Topuz, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: DHA
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