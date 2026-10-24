Amasya\'da ceviz toplarken dengesini kaybedip düşen 65 yaşındaki Talet Topuz öldü

AMASYA'da ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Talet Topuz (65), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Ormanbağları Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin bahçesindeki ceviz ağacına çıkan Talet Topuz, dengesini kaybederek yere düştü. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Topuz, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Talet Topuz, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.