Amasya'da rüzgarın etkisiyle yola devrilen ağaç, trafik polisi ekipleri tarafından belediye ekiplerinin de desteğiyle kaldırıldı. Polislerin ağacın parçalarını yoldan temizlediği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Şehit Ahmet Özsoy Caddesi'nde saat 07.30 sıralarında rüzgarın etkisiyle devrilen ağaç, yolun bir şeridini trafiğe kapattı. İhbar üzerine bölgeye trafik polisleri sevk edildi. Polis ekipleri, olası kazaların önüne geçmek amacıyla belediye ekipleriyle birlikte devrilen ağacı ve dallarını yol kenarına taşıdı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Bu arada polislerin ve belediye ekiplerinin çalışmasıyla yolun açıldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.