Amasya\'da yokuş aşağı inen iş makinesi apartman bahçesine devrilip operatörü yaraladı

Amasya'da yokuş aşağı inen iş makinesi apartman bahçesine devrilip operatörü yaraladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amasya'da belediyeye ait iş makinesi, Kirazlıdere Mahallesi'nde yokuş aşağı inerken yoldan çıkıp binaya çarptıktan sonra yaklaşık 10 metre yükseklikten apartman bahçesine devrildi. Kazada yaralanan operatör, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Amasya'da kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metre yükseklikten bir apartmanın bahçesine düşen iş makinesinin operatörü yaralandı.
Bahattin Ö. (39) idaresindeki belediyeye ait iş makinesi, Kirazlıdere Mahallesi'nde yokuş aşağı ilerlediği sırada yoldan çıkarak bir binaya çarptıktan sonra yaklaşık 10 metre yükseklikten binanın bahçesine devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan operatör, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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