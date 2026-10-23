Anadolu Otoyolu İzmit Doğu-Adapazarı kesiminde üstyapı yenileme çalışması sürüyor

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğü kesimlerde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Anadolu Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Yol platformunda şerit işaretlemeleri yapılırken sürücülerin uyarılara riayet etmeleri önem taşıyor.

İzmir- Çeşme Otoyolu'ndaki Çeşme gişelerinde hasarlı altyapının yenilenmesi nedeniyle 00.00-08.00 saatlerinde İzmir istikametinde Ovacık-Alaçatı kavşakları trafiğe kapatılacak. Bu kesimde sürücüler, Alaçatı ve Ovacık kavşaklarından D-300 kara yoluna yönlendirilecek.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'ndaki çalışmalar sebebiyle trafik kontrollü sağlanıyor.

Konya-Ankara yolunun 36-41. kilometrelerindeki (ASELSAN Kavşağı-Kayacık Mahallesi kesimi) çalışmalar dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 21-22. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Niğde-Kayseri yolunun 36-38. kilometrelerinde yapım çalışması sebebiyle trafik akışı bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sağlanıyor.

Gerede-Çerkeş yolunun 2-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Gerede istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 1-8. kilometrelerinde yapım çalışmaları, Denizli il sınırı-Çavdır-Söğüt yolunun 18-24. kilometrelerinde sathi kaplama onarım işleri nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Çanakkale-Çan yolunun 18-25. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü gerçekleştiriliyor.