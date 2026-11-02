Anamur\'da servis denetiminde Kaymakam Duru şoförleri güvenli yolculuk için uyardı

Anamur'da servis denetiminde Kaymakam Duru şoförleri güvenli yolculuk için uyardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Anamur'da öğrenci taşıyan okul servis araçları, Kaymakam Kemal Duru'nun katılımıyla emniyet, jandarma ve milli eğitim müdürlüklerinin işbirliğinde denetlendi. Duru, şoförleri dikkatli olmaları konusunda uyardı; öğrencilere emniyet kemeri takmalarını hatırlattı.
Mersin'in Anamur ilçesinde, öğrencileri taşıyan okul servislerine yönelik denetim yapıldı.
Kaymakam Kemal Duru'nun da katılımıyla, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğindeki denetimlerde, okul servis araçları kontrol edildi.
Kaymakam Duru, öğrencilerin ülkenin geleceği olduğunu vurgulayarak, şoförlere dikkatli ve duyarlı davranmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Öğrencilere de araç içerisinde emniyet kemerlerini mutlaka takmaları gerektiğini hatırlatan Duru, güvenli yolculuğun önemine dikkati çekti.
Kaynak: AA
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