Anka Haber Ajansı 16 Eylül Pazartesi Gündemi

08.45-10.00- Tarık Akan, ölümünün 8. yılında kurucusu olduğu Özel Taş İlköğretim Kurumları ile Bakırköy Mezarlığı'nda anılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
10.00 - TÜİK, temmuz ayına ait hizmet üretim endeksi ve ücretli çalışan istatistikleri ile ağustos ayına ait tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıklayacak. (ANKARA)
10.00 - Manisa'nın Soma ilçesinde Fernas Grup'a ait maden işletmesinde, sendikaya üye oldukları gerekçesiyle 7 kişinin işten atılmasının ardından işçiler, eylemlerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde devam edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)
10.30 - Akcanlar Tekstil işçileri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde eylem yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)
11.00- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 21 kreşin toplu açılış törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
12.00 - 14.00 - 16.30 - CHP Genel Başkanı Genel Başkanı Özgür Özel, Susurluk, Manyas ve Gönen Belediye Başkanlıklarını ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ BALIKESİR)
12.00 - 20.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "Eğitim Buluşmaları" kapsamında basın açıklaması yapacak ve "Eğitim Maratonu" halk buluşmasına katılacak. (CANLI- GÖRÜNTÜLÜ/ KÜTAHYA)
13.00 - DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)
14.00- 15.30 - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 1. Dönem Hakim ve Savcı Yardımcıları Eğitimi açılış törenine katılacak, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI/ANKARA)
20.00 - Trendyol Süper Lig'in 5. haftası, Antalyaspor- Adana Demirspor karşılaşmasıyla tamamlanacak.(ANTALYA)
ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...
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