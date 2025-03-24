Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması

Ankara Büyükşehir Belediyesi\'ne konser soruşturması

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 33 konser hakkında kamu zararı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma izninin ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı değil konuyla ilgili personeli kapsadığı bildirildi.

24.03.2025 13:36
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Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından farklı zamanlarda düzenlenen konserler, ödenen yüksek meblağlar nedeniyle gündem olmuştu. 33 konser hakkında kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verildi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; "2021-2024 yılları arasında düzenlenen bir dizi kültür ve sanat etkinlikleri bir süredir müfettişler tarafından incelemeye alınmıştı. Müfettişler tarafından sürdürülen ve 130 konseri kapsayan hizmet alımlarına ilişkin inceleme tamamlanmıştır. 33 konser hakkında, kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verilmesi yönünde karar alınmıştır."

"SAYIŞTAY'IN RUTİN DENETİMLERİNDE OLUMSUZ BULGUYA RASTLANMAMIŞTIR"

97 konserle ilgili ise soruşturma izni verilmedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi şu açıklamayı yaptı; "Önemle belirtmek isteriz ki; bu etkinlikler daha önce Sayıştay'ın rutin denetimlerinde ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan teftişlerde detaylıca incelenmiş, herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmamıştır. Karara konu olan ve hakkında inceleme yapılan 9 belediye çalışanı, hukuki haklarını kullanarak Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itirazda bulunacaklardır."

CHP'DEN SORUŞTURMAYA İLK TEPKİ

Soruşturma kararına tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, X hesabından şu açıklamayı yaptı: "Trollerin günlerdir işaret ettiği Ankara Büyükşehir Belediye'mize 33 konser etkinliği hakkında kamu zararı iddiası ile soruşturma açıldı.

Neredeyse her gün belediyede denetimde olan müfettişlerin olumsuzluk tespit etmediği, Sayıştay raporlarında tek bir usulsüzlük bulunmayan bu konuyu daha önce köpürtenlere yönelik 11 Kasım 2024'te Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Mansur Yavaş detaylı bir açıklamayla belgelerle cevap vermişti.

Niyet bellidir, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Ekrem İmamoğlu nasıl hukuksuzca tutuklandıysa aynı kötücül akıl iş başında."

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne soruşturma başlatıldı

"SORUŞTURMA YAVAŞ'I DEĞİL PERSONELİ KAPSIYOR"

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bazı basın yayın organlarında yer alan, "Ankara Büyükşehir Belediyesine (ABB) konser soruşturması başlatıldı" iddiasının manipülasyon içerdiğini, soruşturma izninin ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı değil konuyla ilgili personeli kapsadığını bildirdi.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Ankara Büyükşehir Belediyesine konser soruşturması başlatıldı' iddiası manipülasyon içermektedir. İddia edilenin aksine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına ilişkin verilen soruşturma izni, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı değil konuyla ilgili personeli kapsamaktadır.

İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişlerince yapılan ön inceleme neticesinde düzenlenen 31 Ocak 2025 tarihli rapor doğrultusunda 130 konseri kapsayan hizmet alımlarına ilişkin inceleme bugün tamamlanmıştır. Bu kapsamda 33 konser hakkında, kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verilmiştir. Bahse konu soruşturma sonucu Ankara Valiliğince Ankara Büyükşehir Belediyesinin 6 personeli hakkında soruşturma izni verilmiştir. Bahse konu teftiş işlemleri, yılın belirli dönemlerinde rutin olarak yapılmakta olup, güncel bir soruşturma başlatılmış gibi servis edilerek manipülasyon yapıldığı tespit edilmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (71)

  • Süleyman kor:
    ülkede ne kadar hırsız çoğalmış konser vermek neyin nesi konsere gitmek isteyen insanla versin parasını gitsin konsere işte böyle böyle belediyeleri soymuşlar soğana çevirmişler ahlaksızlar 344 624 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    sizin AKP'li hırsız Keçiören belediye başkanıniz 600 tane daire aldı neden ses cikarmadiniZ 695 163 Yanıtla
  • netlog321:
    ekremin iceri alınması bu haramilere cesaret verdi,iyice azacaklar 476 165 Yanıtla
  • Hidir Akbaba:
    Mansur aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor 160 470 Yanıtla
  • Serdengeçti:
    AKP dışında herkes suçlu Aklı olanlar zaten inanmıyor akılsız olanlara da yapacak maalesef hiçbir şey yok 486 114 Yanıtla
  • 768107:
    bende diyordum nerde kaldi simdi hedef ankara tabiki millet sizden nefret ediyor bilin 406 134 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    heryerden saldırıyor badem yağları 339 88 Yanıtla
  • 220198:
    33 azmis imamoglu pandemide sokaga cikma yasaginda 1000 in uzerinde konser vermis :) savci faturalari gosterip soruyor cevap: ciddiye almiyorum konusmucam ,kustum showda sanki aq 180 210 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    ne kadar aktrol varsa annesi ya ımda 254 94 Yanıtla
  • Nacisule1:
    sıra Mansur başkanamı geldi 51 9 Yanıtla
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