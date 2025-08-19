Savcılık, TBMM önünde beyaz Toros yakılmasıyla ilgili soruşturma başlattı - Son Dakika
Savcılık, TBMM önünde beyaz Toros yakılmasıyla ilgili soruşturma başlattı

Savcılık, TBMM önünde beyaz Toros yakılmasıyla ilgili soruşturma başlattı
19.08.2025 11:14
Savcılık, TBMM önünde beyaz Toros yakılmasıyla ilgili soruşturma başlattı
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 4. toplantısına saatler kala TBMM önünde beyaz Toros yakıldı. Aracı yakan ve psikolojik sorunları olduğu ifade edilen şahıs gözaltına alınırken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı araç yakılmasıyla ilgili "Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçundan resen soruşturma başlattı.

Gözler bugün yapılacak Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 4. toplantısına çevrilirken psikolojik rahatsızlıkları bulunan bir şahıs TBMM önünde beyaz Toros'unu yaktı. Şahıs gözaltına alınırken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ankara'da, psikolojik rahatsızlıkları bulunduğu belirtilen M.E.F., Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde beyaz renkli Toros marka aracını yaktı. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, psikolojik rahatsızlıkları ve çok sayıda suç kaydı olduğu ifade edilen M.E.F. gözaltına alındı.

BEYAZ TOROS KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Olay, saat 09.00 sıralarında Çankaya ilçesi İsmet İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. Otomobiliyle Mersin'den gelen M.E.F., TBMM önünde kullandığı beyaz renkli aracını yaktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen otomobil, kullanılamaz hale geldi.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Ankara Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "19 Ağustos 2025 günü ilimiz Çankaya ilçesi İnönü Bulvarı üzerinde gerçekleşen araç yangınının, Mersin ilinde ikamet eden, psikolojik rahatsızlıkları bulunan ve çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen M.E.F. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Şahıs gözaltına alınmış olup, olayla ilgili tahkikat başlatılmıştır" denildi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'da TBMM önünde yakılan beyaz Toros'la ilgili "Genel güvenliği kastan tehlikeye sokmak" suçundan resen soruşturma başlattı.

KOMİSYON GÜNÜ DİKKAT ÇEKEN OLAY

TBMM'de bugün saat 14.00'te iktidarın "Terörsüz Türkiye" adını verdiği Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantıya saatler kala yaşanan olay kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • 1234:
    biri yazar kasa atar biri araba yakar bu ne ya 3 6 Yanıtla
  • mustii:
    milleti ekonomik olarak çökertin spnra insanlar her geçim skıntısı ve borç yüzünden uğraşırken piskolojiai bozulsun içinde böle patlama olunca kılıf hazır piskolojisi bozuk kim bu hale getiriyo soran yok hehangi bi suçtan biri birine suç işlettirdiği zaman azmettirici olarak iki misli ceza alıyo bende İKTİDARDAKİ BÜYÜKLERİMİZ BİZİ BU DERECE KÖTÜ HALDE YAŞAMAYA İTTİĞİ İÇİN ŞİKAYETÇİYİM!!! 0 0 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Niye genel güvenlik, Adam Ecevit döneminde kasa fırlattı ve o hükumetin düşmesinin başlangıcı oldu. Bu dönem o kadar felaket bir dönemki ,ancak bir toros sembol olabilirdi o oldu. Adamında psikolojik sorunu varsaki o nun da musebbibi ülkeyi yonetenlerdir bu kadar basit 0 0 Yanıtla
  • burhan kıraç:
    acaba neden ? 0 0 Yanıtla
  • yol yolcu :
    niye? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Savcılık, TBMM önünde beyaz Toros yakılmasıyla ilgili soruşturma başlattı
