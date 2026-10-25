Ankara'da 1928'de açılan Zübeyde Hanım Lisesi 7 alanda kız öğrenci yetiştiriyor

Cumhuriyet'in ilk yıllarında "İsmet Paşa Kız Enstitüsü" adıyla kurulan ve terzi ihtiyacını karşılamak amacıyla açılan atölyeleriyle kadınların toplumsal hayata katılımına öncülük eden Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bir asra yaklaşan köklü geçmişiyle geleceğin kadınlarını yetiştirmeye devam ediyor.

Anadolu Ajansının (AA) köklü eğitim kurumlarının tarihini, mimarisini ve yetiştirdiği nesilleri ele aldığı "Asırlık Mektepler" dosyasının bu bölümünde, Ankara'da kız çocuklarının ve kadınların eğitim ile çalışma hayatına kazandırılmasında öncü rol üstlenen Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin tarihi incelendi.

Yapımına 1925'te başlanan ve Alman mimar Ernst Arnold Egli tarafından tasarlanan Ankara'daki ilk kız enstitüsü, 1928'de "İsmet Paşa Kız Enstitüsü" adıyla eğitim öğretim hayatına başladı.

Kentte oluşan terzi ihtiyacını karşılamak amacıyla, açılışından 3 yıl sonra bünyesinde döner sermaye atölyeleri kurulan enstitü, kısa sürede ülke genelinde büyük ilgi gördü, talep doğrultusunda açılan pansiyonla kız öğrencilerin odak noktası haline geldi.

Bünyesinde ortaokul ve "Öğretmen Yüksekokulu" programı açıldı

Kadınların toplumsal ve ekonomik hayata atılmasını sağlamak amacıyla kurulan okul, zaman içinde geçirdiği dönüşümlerle Türk mesleki eğitim tarihinin temel taşlarından oldu.

1934'te bünyesinde ortaokul açılan enstitü, 1935'te kız sanat okullarına öğretmen yetiştirmek üzere "Kız Teknik Öğretmen Yüksekokulu" programına ev sahipliği yaptı.

Maltepe Kız Enstitüsü ile birleştirilen ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesinin adı verilerek 1969'da "Zübeyde Hanım Kız Enstitüsü" adını alan kurum, ilerleyen yıllarda Olgunlaşma Enstitüsü bünyesindeki yapıların entegrasyonuyla kapsama alanını genişletti.

Bugünkü ismini 1976-1980 yılları arasında alan okul, Moda Tasarım Teknolojileri, Grafik ve Fotoğraf, Halkla İlişkiler, Bilişim Teknolojileri, Yiyecek İçecek Hizmetleri, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ile Güzellik Hizmetleri olmak üzere 7 alanda mesleki eğitim sunmaya devam ediyor.

"Kız öğrencilerin yüz yıldır farklı alanlarda eğitimde olması bizim için çok önemli"

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Gül Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulun enstitü olarak açıldığı ilk yıllardan bu zamana kadarki süreçte, kız çocuklarının eğitimine verilen önemi ve kadınların toplumdaki kıymetini gösterdiğini, okulda farklı mesleki alanlarda ihtiyaçları karşılamak için eğitimler verildiğini anlattı.

Kadınların, enstitüdeki eğitimleri sırasında farklı kültürlerle de tanışarak yetiştiklerini ifade eden Gümüş, okulun güncel teknolojiye ve çağdaş alanlara uygun olarak bugün de faaliyetlerine devam ettiğini belirtti.

Gümüş, "Kuruluş aşamasındaki çıkış noktası gibi, şu andaki çıkış ve ilerleyiş noktası da kadınlar. Cumhuriyet'in kadınlara verdiği önemi vurgulayan, Türkiye'nin köklü okullarındanız." dedi.

Okulun 1928-1948 yıllarındaki arşivlerinin Milli Eğitim Bakanlığınca dijital ortama aktarılarak korunduğu bilgisini veren Gümüş, "Böyle köklü bir okulda bunların oluşturuluyor olması, kız öğrencilerimizin farklı alanlarda yüz yıldır eğitim öğretim faaliyetlerinde aktif şekilde bulunuyor olması bizim için gerçekten çok önemli." ifadesini kullandı.

Gümüş, okulda 7 alanda eğitim verdiklerini belirterek, dünya şartları değiştikçe alanlar, materyaller, üretim teknikleri ve teknolojilerde de değişiklikler olduğunu, meslek liselerinin ve öğretmenlerin de ilgili konularda kendilerini güncelleyerek eğitime devam ettiğini vurguladı.

Okulun tarihi dokusuna ait olan bütün ögeleri korumayı ve sergilemeyi amaçladıklarını dile getirerek, "Geçmişle günümüzü birleştirecek şekilde, koridorlarda ve farklı alanlarda fotoğraflar, üretilen ürünler ve yapılmış faaliyetleri mümkün olduğunca sergilemeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Gümüş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kadınlar toplumun her türlü alanında vardı ama fırsatlara ulaşamıyordu. Şu anda misyon olarak burası, kız öğrencilerin ve kadınların eğitim alabildiği ilk okullardan biri. Kadınlara her türlü eğitim kapısının açıldığı, hem toplumsal hayata hem çalışma hayatına entegre edilebilmeleri için kurulmuş ilk enstitülerden biri. Bunun için gerçekten çok kıymetli. Kadının yerini vurgulamak için böyle bir okulun açılmış olması bu ülkede kadına ne kadar çok değer verildiğini ve bunun Cumhuriyet ile daha da arttığını gösteriyor."