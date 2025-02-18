Ankara\'da 3 saatlik zirve! Erdoğan, Zelenski\'nin beklediği mesajı verdi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile ortak basın toplantısı düzenleyerek savaş gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan ile Zelenski, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Yaklaşık 3 saat süren görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna lideri Zelenski kameraların karşısına geçti.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Değerli dostum Zelenskiy ve heyetine hoş geldiniz diyorum. Dördüncü yılına girecek olan savaşta Ukrayna halkına taziyelerimi iletiyorum. Savaşın kazananı barışın kaybedeni olmayacağı anlayışı ile barış tesisi için yoğun çaba sarf ettik. Mart 2022'de doğrudan müzakerelere ev sahipliği yaptık, Karadeniz tahıl girişimini hayata geçirdik. Tüm çabalarımız ile güvenilir arabulucu olmaya samimi olarak gayret gösterdik, somut neticeler aldık.

"BARIŞ GÖRÜŞMELERİ İÇİN TÜRKİYE İDEAL BİR EV SAHİBİ OLACAKTIR"

Trump'ın savaşın sonlandırılması için bir diplomatik girişimi mevcut. Bu yaklaşım 3 yıldır yürüttüğümüz politika ile de örtüşüyor. Son 3 yıldaki aktif diplomasimizde Rusya ile Ukrayna ve Amerika arasında önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi muhtemel görüşmeler için ülkemiz ideal bir ev sahibi olacaktır.

"TİCARİ İLİŞKİLERDE ATILACAK ADIMLARI MASAYA YATIRDIK"

Türkiye'nin Ukrayna egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğini ifade ettim. Görüşmelerin kalıcı barışla sonuçlanması için her türlü desteği vereceğimizin altını çizdim. Sayın Zelenski ile gündemimizde ilişkilerimiz kapsamındaki konu başlıkları önemli yer tuttu. Ticari ilişkilerde atılacak adımları masaya yatırdık. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü için mücadele veren Kırım Tatar soydaşlarımızın hakları konusunda Zelenski'nin adımlarını takdirle karşılıyorum. Kendilerine ziyaretleri için teşekkür ediyorum.

"UKRAYNA'NIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ BİZİM OLMAZSA OLMAZIMIZ"

Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden yanayız. Türkiye olarak bu konuya duyduğumuz saygıyı her yerde anlattık. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, bizim olmazsa olmazımızdır. Egemenliği bizim olmazsa olmazımızdır. Barışın kaybedeni olmaz. Barışın bir an önce olmasını temenni ediyoruz.

ZELENSKİ: İLİŞKİLERİMİZ HER ZAMANKİ GİBİ YÜKSEK SEVİYEDE

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise, "İlişkilerimiz her zamanki gibi yüksek seviyede, bunun için Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve tüm Türk halkına teşekkür ediyorum. Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği konularında çok ilkeli bir tutum sergiledi" dedi.

"RUSYA-ABD GÖRÜŞMESİNİ MEDYADAN ÖĞRENDİK"

Zelenski ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği konularında çok ilkeli bir tutum sergiledi. Barış masasında Türkiye ve Avrupa da dahil tüm taraflar olmalı.

Rusya-ABD görüşmesi bizim için sürpriz oldu. Medyadan öğrendik.

Ukrayna'ya güvenlik garantisi verilmeli. NATO üyeliğimiz desteklenmeli. İlk adım esir takası olmalı."