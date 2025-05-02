Ankara'da CHP otobüsünü polisin üzerine süren şoför hakkında soruşturma - Son Dakika
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Ankara'da CHP otobüsünü polisin üzerine süren şoför hakkında soruşturma

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Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara'da "dur" ihtarına uymayarak CHP otobüsünü polislerin üzerine süren şoför hakkında suç duyurusunda bulundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sadece bir polise değil; devletimize, huzur ve güvenliğimize ve kamu düzenine yapılmış bir tehdittir. Bu pervasız ve acımasız saldırı, hukuk karşısında hak ettiği yanıtı alacaktır" dedi.

02.05.2025 14:09
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan'da sevk ve idaresindeki otobüsle görevli polis memurlarının dur ihtarına uymayan ve otobüsü polisin üzerine sürdüğü iddia edilen şüpheli G.G. hakkında soruşturma başlatıldı.

ADLİ KONTROL ŞARTI VE EV HAPSİ

Soruşturma kapsamında Ankara Adliyesi'ne getiren şüpheli, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, G.G. hakkında, "Birden fazla görevli memura mukavemet" suçundan yurt dışına çıkış yasağı ve konutu terk etmeme adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.

Olaya ilişkin kamera kayıtlarında, polis memurunun şoföre durması için elini kaldırdığı ancak şoförün bu ihtara uymayarak otobüsü polisin üzerine sürdüğü görülüyor.

Öte yandan, şüpheli G.G'nin ifadesinde, araçtaki CHP'li milletvekillerinin kendisini "durmaması" yönünde yönlendirdiğini söylediği öğrenildi.

"KAMU DÜZENİNE YAPILMIŞ BİR TEHDİT"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Görevini yapan kadın polisimize araçla saldırmak, sadece bir polise değil; devletimize, huzur ve güvenliğimize ve kamu düzenine yapılmış bir tehdittir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bu pervasız ve acımasız saldırı, hukuk karşısında hak ettiği yanıtı alacaktır. Gece gündüz demeden, milletimizin huzur ve güvenliği için görev başında olan polislerimize yönelik, fiziksel ya da sözlü her türlü saldırının karşısındayız ve olmaya da devam edeceğiz. Polisimiz, milletimizin hizmetindedir; onun emrindedir ve her zaman yanındadır." ifadelerini kullandı.

EMNİYETTEN SUÇ DUYURUSU

Emniyet Genel Müdürlüğü konuya ilişkin yaptığı basın açıklamasında, "Ankara Valiliği tarafından alınan eylem yasağı kararına rağmen, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü bir partinin ses ve yayın otobüsü, "girişinin ve bulunmasının yasak olduğu" Ankara Adliyesi bölgesine girmeye çalışmıştır.

Sürücü, görevli polis memurumuzun 'dur' ihtarına uymamış; aracı, bir silah gibi kullanarak ve hiçbir yavaşlama belirtisi göstermeden memurumuzun üzerine sürmüştür. Polisimiz son anda kaçarak ezilmekten kurtulmuştur.

Emniyet Genel Müdürlüğümüzce söz konusu aracı kullanan G.G. isimli şahıs hakkında 'kasten öldürme', 'kasten yaralama' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçlarından dava açılması için suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadelerine yer verdi.

Emniyet'ten CHP otobüsünü polisin üzerine süren şoföre suç duyurusu
Ankara\'da CHP otobüsünü polisin üzerine süren şoför hakkında soruşturma

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Son Dakika Güncel Ankara'da CHP otobüsünü polisin üzerine süren şoför hakkında soruşturma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (36)

  • Ates null:
    Chp nereye saldıracağını şaşırmaya başladı. 230 70 Yanıtla
  • Osman A:
    Bu Chp iyice zıvanadan çıktı.Beka sorunu haline geldi. 224 63 Yanıtla
  • ispir225:
    CHP ülkemizin güvenlik sorunudur ve bu parti kesinlikle kapatılmalı 184 59 Yanıtla
  • Yiğit null:
    chp polise karşı demeye de başlarlar şimdi birisi yaptı diye hepsi kötü oluyor ya hani. canım milletim benim 42 176 Yanıtla
  • Bilal Akarsu:
    Tabii polisin eli kolu bağlı olduğunu biliyorlar, aynı olay Amerika'da olsaydı leşini kargalar yemişti 172 27 Yanıtla
  • EK6985EK:
    Chp lav edilmelidir. 147 43 Yanıtla
  • sus ceo:
    Ali Yerlikaya, lütfen halkın İçişleri bakanı olduğunu unutma. Siyaset yapmak istiyorsan AKP milletvekili ol ve siyasi açıklamaları mecliste yap. 49 113 Yanıtla
  • sus ceo:
    Türk polisini kirli siyaseti izle alet etmeyin. Polis AKP veya saray için değil, Yüce Türk milleti için vardır. 103 45 Yanıtla
  • 5032Sy:
    CHP ye acilen kayyum atanmalıdır 74 24 Yanıtla
  • Mehmet Gelmez:
    gordunmu kafa radyo sabah programcısı Nihat dana CHP terör estriyor sende bunları destekliyorsun yazıklar olsun 61 26 Yanıtla
  • sus ceo:
    Geçmişte Mersin milletvekili arabasını durduran trafik polislerine ağza alınmayacak hakarette bulundu. Trafik polisleri başka yere sürüldü. Hiçbir polis AKP' lilerin aracını bile durdurmazken, CHP otobüsü ile trafik polisi niye uğrasır ki. Çifte standart görev yapmak diğer görevini yapan polisleri üzer. Polis kimsenin istediği gibi kullanacağı güç değildir. Hele ki kirli siyasi hesapları olanların polisimizi kullanması polislerin küçük düşmesine sebep olur. Polis herkes için görev yapar. 23 45 Yanıtla
  • sus ceo:
    AKP'liler kirli siyasi amaçları için polisimizi ve yargımızı kullanmaktan vazgeçmeli. Bu iki kurumda görev yapanlar Yüce Türk milleti için görev yapar. Devletin kurumlarını halkın nezdinde bir kişi, makam veya partiden emir alan kurumlar olarak göstermek bu kurumlara ve devletimize zarar verir. Kimse kendi siyasi çıkarlarını, devletin kurumlarına zarar verecek şekilde kullanmaması gerekir. 15 39 Yanıtla
  • sus ceo:
    Sayın Bakan, bu trafik polisine CHP otobüsünü durdurma talimatını kim verdi bence onu araştırın. AKP milletvekillerinin araçlarına selam duran polisin, CHP milletvekilleri olan otobüsü durdurması uygun olmamıştır. Kimsenin kirli siyaseti için polisimizi kullanması uygun değildir. Bu tip emri verenler polisimize zarar veriyor. 22 28 Yanıtla
  • sus ceo:
    Polisimizi şehit eden katil Apo ile müzakere masasına oturanların , polisimizi kirli siyasetine alet etmesi beni şaşırtmadı. Polisimizi kimse parti çıkarı için kullanmasın. 20 23 Yanıtla
  • sus ceo:
    Asker polis katili Apo'dan medet umanlar, polise sahip çıkamaz. Onlar sadece kendi kirli siyaseti için polisimizi kullanır. Polisimiz de kendisini siyasetçilere kullandırmamalı. 16 19 Yanıtla
  • Erol:
    Burada şoförün yaptıgı büyük hata. kimse bu polisimizi şehit edenlerle aynı masaya oturan,umut hakkından söz edenleri eleştiremiyor. 19 10 Yanıtla
  • Erkan Toprakhisar:
    bunlar ne yapacağını şaşırdı. millet gözünüzü açın bunların niyeti ateş çıkarmak ortalığı alevlendirmek. chp li arkadaşları da sağ duyuya davet ediyorum. akp sevmemek ayrı birsey bunlar ayrı şeyler. kullandirmayin kendinizi.. 24 4 Yanıtla
  • 5126659Rt*:
    yanlış karar hapis ve ehliyet iptali 19 5 Yanıtla
  • Ahmet Kartal:
    CHP partisi Türkiye cumhuriyeti devleti için Amerika israil Yunandan daha büyük bir tehdit haline nasıl dönüşüyoru izliyoruz. O şoför bir Yunan amerikalı olsaydı Polis dur dediğinde dururdu. Ama chp nasıl bir visüsse kendi devletinin polisini ezmek istiyor. 13 5 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    Hatay'da miydi Mersin' de m ipolisleri siraya dizip hesap soran akpli vekil miydi ne ona da bi seyler acin adettendir .. dokunulmazlik vs var ama yine de bi sey yapmis olun di mi yani.. 10 7 Yanıtla
  • Can Dezen:
    chp yi kafaya taktiniz emin ol daha tutamassin birinci parti 6 9 Yanıtla
  • Isa Avcıl:
    Bu CHP'ye bu ülkede bir yudum su dahi verilmemeli 3 2 Yanıtla
  • Uğur Kart:
    CAHAPE YÖNETİMİNE KAYYUM ATANMALI BUNLAR ARTIK POLİSEDE SALDIRIYORLAR 1 1 Yanıtla
  • Ceylan0745:
    Chp bütün kötülüklerin kaynagıdır. 1 1 Yanıtla
  • İbrahim Eğrek:
    Şoförün suçu sabit ama ifadesindeki otobüs içindeki CHP vekillerinin durma devam et demesi asıl suç, Eşşeğe değil semerine ceza vermeye benzemiş bu iş 1 0 Yanıtla
  • Victor Faith:
    CHPliler her türlü pisliği yapacak sizde diyeceksiniz ki daha CHP birinci parti olur siz aklınızı ekmek peynirle mi yediniz hani koyun kim şuan. Yanlış bir şey varsa karşı ne olurs olsun yanlışı dile getiremiyorsanız ortalıkta daha da karşıyı eleştirmeyin. İnandırıcı değilsiniz. 0 0 Yanıtla
  • Paravan Hesap:
    Tabii Türkiye'de bir sürü ot beyinliler olduğu sürece ağalar nasıl saltanat sürecek. Kim 1150 odalı sarayı bırakıp da tahttan inmek ister. En az 6 tane saray 16 tane uçak var Bütün masrafları milletin üzerinde kambur olarak taşınan bir ülkede kim bu saltanatı bırakıp gitmek ister... 0 0 Yanıtla
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