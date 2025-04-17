Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu! 525 torbacı gözaltında - Son Dakika
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Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu! 525 torbacı gözaltında

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bu sabah saat 05.00'te Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunun yapıldığını duyurdu. Hazırlıkları 6 ay süren operasyonda 626 farklı adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. 525 uyuşturucu madde satışı yapan "Torbacı" diye tabir edilen sokak satıcısı gözaltına alındı.

17.04.2025 08:57
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Narkopan-Ankara" isimli Cumhuriyet tarihimizin en büyük uyuşturucu operasyonunun Ankara'da gerçekleştirildiğini açıkladı. Özellikle gençlere musallat olan zehir tacirlerinin eli kolu durumundaki internet tabanlı haberleşme platformları üzerinden, mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan "Torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları hedef alındı.

HAZIRLIKLAR 6 AY SÜRDÜ

Operasyonun hazırlıkları 6 ay sürdü. Bu süre boyunca şüpheliler teknik ve fiziki takiple izlendi. İşlenen suçlar tek tek delillendirildi. Operasyon için ise bu sabah düğmeye basıldı.

525 TORBACI GÖZALTINDA

4 bin 768 polis, 1461 ekip,40 özel eğitimli dedektör köpeği, 4 İHA ve hava destek unsurlarının katıldığı operasyonda 626 farklı adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonda 525 torbacı gözaltına alındı.

"UYUŞTURUCU İNSANLIĞIN EN BÜYÜK DÜŞMANIDIR"

Bakan Yerlikaya, "Gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden, o zehir tacirlerine, bir kez daha net bir şekilde gösterdik. Girdiğiniz sokak, çıkmaz sokaktır! Gençlerimize dokunmaya kalkarsanız, bunun bedelini hukuk önünde ödersiniz! Milletimizi zehirlemeye kalkanlara, hayatı zehrederiz." dedi. Yerlikaya operasyonda emeği geçenleri tebrik ederek, "Allah ayaklarına taş değdirmesin. Uyuşturucu, İnsanlığın en büyük düşmanıdır! Buna cüret eden zehir tacirleriyle; ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz!" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu! 525 torbacı gözaltında
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Son Dakika Güncel Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu! 525 torbacı gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • Ömer Furkan ATASOY:
    Emniyet CHP binasına girdi herhalde 33 102 Yanıtla
  • İsmail Şimşek:
    baronlarla el ele gezip torbacilari yakalamak göz boyamak tan başka bir şey değil. onları da iki gün sonra birakirlar 96 20 Yanıtla
  • Emrh Kara:
    Ulkeye sokanlar.Gemileri gormezden gelenler.Baronlar .Hepside guluyordur bu habere.Ati alan uskudari gecmis kimi kandiriyorsunuz 65 6 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    TORBACILAR GÖZALRINDA..IYİDE TORBACILAR O MALI TAHTAKALWDEN ALMADI ? ASIL BARONLAR NEREDE BARONLARIN BİR ALTI PATRONLAR BEREDE UYUŞTURUCU HANGİ GEMİ İLE HANGİ LİMANA GELİYOR İNDİRENLER NEREDE TESLİM ALANLAR NEREDE 57 3 Yanıtla
  • Ahmet s:
    yukarıya dokunulmadığı sürece hiçbir önemi yok 54 3 Yanıtla
  • Fatih IŞIKLI:
    o torbaları ötlerine sokun 52 2 Yanıtla
  • Mustafa Bayrak:
    yakalasan ne olacak içiciyim diyorlar.üç ay yatıp çıkıyorlar 47 5 Yanıtla
  • Engin Engo:
    hahahahaha =)=) torbacıları kullanarak satış yapan yukarıdakiler ne durumda ? 47 3 Yanıtla
  • Eren Atabey:
    torbayı tutanlar değilde dolduranlar yakalanırsa bu işin sonu gelir yoksa içeri girenlerin yeri doluyor anında 27 1 Yanıtla
  • Hüseyin Ermurat:
    Bu çözüm olmuyor herkez biliyor biryerden tutuluyor biryerden cıkıyor af denetim serbeslik filan suçda caydırıcılık gerek yoksa doldur boşata döner 21 2 Yanıtla
  • ad006651:
    hani Süleyman soylu bitirmişti bunları uyuşturucu ve terör baron larini yani eski İçişleri bakanı benim bakan olduğum dönem Türkiye de bir tane de uyuşturucu satıcısi kalmamış tır dedi cemal Engin yurt doğru söylüyor o zaman soylu insanları kandırmaya çalışan Bir bakandi diye 15 2 Yanıtla
  • Ankara21:
    ceza vermiyorsanız yakalamayın 15 0 Yanıtla
  • emre123456789:
    ya bunlari ülkeye sokani imal edini yakalasalar torbacinin çoğu içici eskiden bir ot vardı. şimdi secidi çok oluk 12 0 Yanıtla
  • Kenann Sırmal:
    ülkemize girişte yakalayaktınız onları,, çocuklarımızı zehirledikten sonra,bide başarıymışız gibi, 9 1 Yanıtla
  • Afyonlu:
    sahi ya eskiden bir fotoroman vardı bütün kartellerle ve kara para aklayıcılarla oda öyle demişti cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu yaptım diye sonra duydukki hepsini salmış dışarı buda geçer gereği yapıldı 8 0 Yanıtla
  • Selcuk_16:
    yorumlara bakıyorum da baronlar büyükler torbacı lar bursayada bekleriz bi oparosyonda Bursa'ya yapın 8 0 Yanıtla
  • Sk 06:
    uyuşturucu baronları istismar çeteler memlekette ne ararsan var akp Türkiyesi normal 6 1 Yanıtla
  • periden2011:
    torbacilari değil basindakileri basindakileri yakalaaaaa yerlikayaaaa en kolayindasin. çünkü başındakilerin kimler olduğunu herkes biliyor. Nice gençler para için torbacilik yapıyor. sen genç çocukları içeri tikacagina onlara bunu verenleri al içeri. Alamassinkiiiiii 5 1 Yanıtla
  • n5685244:
    bu uyuşturucu Ülke'ye nasıl giriyor anlamıyorum 3 3 Yanıtla
  • Tuna Han:
    cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu kullanıldığı dönem yine ekp 4 1 Yanıtla
  • Fırat Duran:
    Bunu 1 sene önce tasarlayıp ülke genelinde aynı anda yapacaktınız. Ankara'da yaptınız, şimdi istanbuldakiler tedirgin olmuştur, bir yol düşünürler. 5 0 Yanıtla
  • Hasan DUR:
    Yaygın meslek haline getşlinceye kadar beklenmeseymiş iyiymiş 3 0 Yanıtla
  • Ahmet Gök:
    Ve bakan bununla gurur duyuyor öyle mi? Adama sorarlar bu kadar torbacının olduğu yerde siz ne iş yapıyoraunuz, peki bu torbacılara bu işi yaptıranlar nerede. Sivrisineklerle uğraşıtorsun bataklığı kurut efendi. 2 0 Yanıtla
  • 367236:
    bu baronları uyuşturucu baronlarından bahsediyorum kırmızı bültenle arananlar var ya Bunları kim soktu memlekete herkes kim olduğunu biliyor sayın bakan bu kişi hakkında niye işlem 1 0 Yanıtla
  • ismail Gökalp:
    Mallarıda toplayıp kendileri satacak demekki. 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu! 525 torbacı gözaltında - Son Dakika
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