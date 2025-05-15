Konya\'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Türkiye, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından beşik gibi sallanmaya devam ederken bir korkutan haber de Konya'dan geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın X hesabından yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 5.2 olarak açıklandı.
Merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan sarsıntının 18.73 km derinlikte oluştuğu kaydedildi. Deprem Ankara dahil çevre illerde de büyük paniğe neden oldu.
5.2 büyüklüğündeki depremin hayli uzun sürdüğünü belirten çok sayıda vatandaş panikle kendini sokaklara atarken yaşadıkları panik anlarına dair paylaşımlarda bulundu.
Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremle ilgili açıklamada bulundu. Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır" ifadeleri yer aldı.
Ankara Valiliği'nden depreme ilişkin yapılan açıklamada, "Saat 15:46'da Konya/Kulu merkezli meydana gelen deprem İlimizde de hissedilmiş olup Valiliğimizce elde edilen ilk bilgilere ve112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden ya da diğerkanallarla intikal eden bilgilere göre herhangi bir can ve mal kaybı, yıkıntı veyaolumsuz bir durum ihbarı alınmamış olup; ekiplerimizce derhal saha tarama ve incelemelerine başlanmıştır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" denildi.
Konya Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay yaptığı açıklamada "Kulu ilçemizde meydana gelen Deprem'den etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimizle son durumlar hakkında iletişim halindeyiz. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü doğal afetten korusun" ifadelerini kullandı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise "Konya'da meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem Ankara'da da hissedilmiştir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak gelişmeleri yakından takip ediyor, tüm ekiplerimizle teyakkuzda bulunuyoruz" açıklamasında bulundu.
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