Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem

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6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ederken bir korkutan sarsıntı da Konya'da meydana geldi. Ankara dahil birçok ilimizde hissedilen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 5.2 olarak açıklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Saha taramalarına başlanmıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır" açıklamasında bulundu.

15.05.2025 15:45  Güncelleme: 16:05
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Türkiye, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından beşik gibi sallanmaya devam ederken bir korkutan haber de Konya'dan geldi.

AFAD SON DAKİKA DUYURDU

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın X hesabından yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 5.2 olarak açıklandı.

Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan sarsıntının 18.73 km derinlikte oluştuğu kaydedildi. Deprem Ankara dahil çevre illerde de büyük paniğe neden oldu.

Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem

VATANDAŞLAR SOLUĞU SOKAKTA ALDI

5.2 büyüklüğündeki depremin hayli uzun sürdüğünü belirten çok sayıda vatandaş panikle kendini sokaklara atarken yaşadıkları panik anlarına dair paylaşımlarda bulundu.

Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem

BAKAN YERLİKAYA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremle ilgili açıklamada bulundu. Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır" ifadeleri yer aldı.

Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem

ANKARA VALİLİĞİ: CAN VE MAL KAYBI YOK

Ankara Valiliği'nden depreme ilişkin yapılan açıklamada, "Saat 15:46'da Konya/Kulu merkezli meydana gelen deprem İlimizde de hissedilmiş olup Valiliğimizce elde edilen ilk bilgilere ve112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden ya da diğerkanallarla intikal eden bilgilere göre herhangi bir can ve mal kaybı, yıkıntı veyaolumsuz bir durum ihbarı alınmamış olup; ekiplerimizce derhal saha tarama ve incelemelerine başlanmıştır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" denildi.

Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem

BAŞKAN ALTAY: SON DURUMLAR HAKKINDA İLETİŞİM HALİNDEYİZ

Konya Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay yaptığı açıklamada "Kulu ilçemizde meydana gelen Deprem'den etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimizle son durumlar hakkında iletişim halindeyiz. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü doğal afetten korusun" ifadelerini kullandı.

Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem

MANSUR YAVAŞ: TÜM EKİPLERİMİZLE TEYAKKUZDAYIZ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise "Konya'da meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem Ankara'da da hissedilmiştir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak gelişmeleri yakından takip ediyor, tüm ekiplerimizle teyakkuzda bulunuyoruz" açıklamasında bulundu.

Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem
Konya\'da 5.2 büyüklüğünde deprem

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Son Dakika Güncel Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Ff23452345:
    Geçmiş olsun Ankara 52 3 Yanıtla
  • bolubeyi0606:
    Geçmiş olsun Ankaram 20 1 Yanıtla
  • şakir:
    deprem konyada oluyor haber ankara denıyor 12 2 Yanıtla
  • bayan Asi:
    çok sallandık Allahım beterinden korusun 9 3 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    kuluda oldu 9 2 Yanıtla
  • Mustafa Acik:
    konya 5.2 9 1 Yanıtla
  • erdem turan:
    konyada oldu boş haber yapmayın klavye haber sitesi 8 1 Yanıtla
  • 6565y5:
    konya kulu merkezli Kırıkkale hissedildi geçmiş olsun 7 0 Yanıtla
  • null:
    Konya'da meydana gelen deprem başlığına Ankara'da hissedilen deprem meydana geldi diye yazmak nasıl bir aptallıktır. 4 2 Yanıtla
  • Mehmet Cosar:
    Amerikaaaaaaaa yaptiiiiiiiiii rus ukrayna heyeti burdaykennnnnn yikimmm dediiiiiiiii 1 3 Yanıtla
  • Semra Sönmez:
    nerde olduğu değil nerde hissedildiği önemli sanki 1 1 Yanıtla
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