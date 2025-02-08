Ankara'da metronun yanı başındaki üstgeçidin son hali bu - Son Dakika
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Ankara'da metronun yanı başındaki üstgeçidin son hali bu

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Ankara'da metro istasyonunun yanındaki üst geçidi görenler gözlerine inanamadı. Üst geçitte büyük bir delik açıldığı, üzerinin de taşla dolduğu görüldü.

08.02.2025 18:22
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Ankara'da metro istasyonundan çıkan vatandaşlar üst geçide geldiklerinde korkunç bir görüntüyle karşılaştı. Yıkılmaya yüz tutmuş üst geçitte delik açıldığı görüldü.

ANKARA'DAKİ ÜST GEÇİTTE KORKUTAN GÖRÜNTÜLER

Ankara'da İstanbul Yolu metro durağının yanındaki üst geçit neredeyse yıkılma noktasına geldi. Üst geçidin halini görenler endişelenirken, yetkililerden duruma müdahale edilmesi istendi.

BÜYÜK BİR DELİK AÇILDI

Üst geçitte büyük bir delik açıldığı görüldü. Ayrıca üst geçidin üzerinin de taşla dolu olması dikkatlerden kaçmadı. Üst geçidi kullanamayan vatandaşlar her gün hayatlarını tehlikeye atıp otobanda yolun karşısına geçtiklerini belirtti.

Ankara\'da metronun yanı başındaki üstgeçidin son hali bu

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Son Dakika Güncel Ankara'da metronun yanı başındaki üstgeçidin son hali bu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Trabzon:
    BULUNDUKLARI GÖREVLERİ LAYIKIYLA YAPAMAYANLAR CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY 165 47 Yanıtla
  • Çelikk:
    Hâkediyor Ankara Bunları İyilik Yapılmasın 143 46 Yanıtla
  • Abdullah Bayram:
    bunlar zaten bunun için oy veriyor 152 25 Yanıtla
  • Güler Akın:
    Ee gecmesinler kullanmasinlar haber kime Mansur yavaş kotulensin diyemi yaptiniz aferim baska kotu haber leri de verseydiniz keşke 33 134 Yanıtla
  • Ayhan Murat:
    chp 131 23 Yanıtla
  • Hasan Bayram:
    konserlere heykele devam nasu olsa millet oy veriyor 141 10 Yanıtla
  • Hakan Ozer:
    bu gun 408 egoya bindim 2 kez ariza yapti ulusa 3 farkli otobüsle ulastik bi batim ulus meydandaki yeni yapilan park çökmüş belediyecilik hizmettir madur oluyoruz yazik bu halka ulkenin /99 sahtekar herkes bir birine camur atıyor kimse görevini düzgün yapmıyor 141 7 Yanıtla
  • astragan:
    israil yapmış gibi. 121 5 Yanıtla
  • Mustafa tufan:
    her şey çok güzel olacak olsun bi dahaki dönem düzelir 118 5 Yanıtla
  • ismail güner:
    üst geçit Perşembe günü tadilata alınmış ve giriş çıkışları kapatılmıştır. 50 57 Yanıtla
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