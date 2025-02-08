Ankara'da metro istasyonundan çıkan vatandaşlar üst geçide geldiklerinde korkunç bir görüntüyle karşılaştı. Yıkılmaya yüz tutmuş üst geçitte delik açıldığı görüldü.
Ankara'da İstanbul Yolu metro durağının yanındaki üst geçit neredeyse yıkılma noktasına geldi. Üst geçidin halini görenler endişelenirken, yetkililerden duruma müdahale edilmesi istendi.
Üst geçitte büyük bir delik açıldığı görüldü. Ayrıca üst geçidin üzerinin de taşla dolu olması dikkatlerden kaçmadı. Üst geçidi kullanamayan vatandaşlar her gün hayatlarını tehlikeye atıp otobanda yolun karşısına geçtiklerini belirtti.
Son Dakika › Güncel › Ankara'da metronun yanı başındaki üstgeçidin son hali bu - Son Dakika
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