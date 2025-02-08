Ankara\'da metronun yanı başındaki üstgeçidin son hali bu

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Ankara'da metro istasyonundan çıkan vatandaşlar üst geçide geldiklerinde korkunç bir görüntüyle karşılaştı. Yıkılmaya yüz tutmuş üst geçitte delik açıldığı görüldü.

ANKARA'DAKİ ÜST GEÇİTTE KORKUTAN GÖRÜNTÜLER

Ankara'da İstanbul Yolu metro durağının yanındaki üst geçit neredeyse yıkılma noktasına geldi. Üst geçidin halini görenler endişelenirken, yetkililerden duruma müdahale edilmesi istendi.

BÜYÜK BİR DELİK AÇILDI

Üst geçitte büyük bir delik açıldığı görüldü. Ayrıca üst geçidin üzerinin de taşla dolu olması dikkatlerden kaçmadı. Üst geçidi kullanamayan vatandaşlar her gün hayatlarını tehlikeye atıp otobanda yolun karşısına geçtiklerini belirtti.