Ankara\'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 38\'e yükseldi

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Ankara Valisi Vasip Şahin, kentte sahte içki nedeniyle 33 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin de yoğun bakımda tedavi altında olduğunu açıklamıştı. Alınan bilgilere göre, sahte içkiden dolayı hayatını kaybeden sayısı 38'e yükseldi.

TUTUKLU SAYISI 19'A YÜKSELDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen resen soruşturma çerçevesinde tutuklu sayısı da 17'den 19'a yükseldi.

FİLYASYON EKİBİ KURULDU

Ayrıca, sahte içkiyi üreten ve tüketenlerin tespit edilmeye çalışıldığı soruşturmada filyasyon ekibinin kurulduğu da aktarıldı.