Ankara'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi - Son Dakika
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Ankara'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi

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Türkiye'de sahte içki nedeniyle yaşanan ölümler son dönemde iyiden iyiye artarken korkutan bir gelişme de Ankara'da yaşandı. Başkent'te sahte içkiden dolayı hayatını kaybedenlerinin sayısı 38'e yükselirken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 19 oldu.

10.02.2025 13:05
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Ankara Valisi Vasip Şahin, kentte sahte içki nedeniyle 33 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin de yoğun bakımda tedavi altında olduğunu açıklamıştı. Alınan bilgilere göre, sahte içkiden dolayı hayatını kaybeden sayısı 38'e yükseldi.

TUTUKLU SAYISI 19'A YÜKSELDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen resen soruşturma çerçevesinde tutuklu sayısı da 17'den 19'a yükseldi.

FİLYASYON EKİBİ KURULDU

Ayrıca, sahte içkiyi üreten ve tüketenlerin tespit edilmeye çalışıldığı soruşturmada filyasyon ekibinin kurulduğu da aktarıldı.

Ankara\'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 38\'e yükseldi

Sahte İçki, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Mustafa tufan:
    Mansur nerdesin zabıtaların nerde 19 25 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Davut çirak karinuiskim 22 0 Yanıtla
  • atakan şimşek:
    beyin bedava ama kullanana içmesin zorla ağzına dayıyan mı var 17 4 Yanıtla
  • Çelikk:
    Denetim olsa ne yazar yinede içiyorlar zehir zıkkımı 13 1 Yanıtla
  • Erbay Mercan:
    Bırakın ayyaşlardan temizlenşyor ülke 3 4 Yanıtla
  • Mustafa Yildiz:
    Kemalistler Erdoğan dan Kurtulmanın yolunu Bulmuşlar 2 2 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    için içsin içmeyen içmesin ama hiç kimse içmesin şişede durduğu gibi durmuyor 3 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Rahat bırakın adamları içen'in ne içtiği'ne siz'mi karar vereceksiniz 1 1 Yanıtla
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