Ankara'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e çıktı - Son Dakika
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Ankara'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e çıktı

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Türkiye'de sahte içki kabusu büyüyor. Ankara'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükselirken, soruşturma kapsamında şu ana kadar 36 kişi tutuklandı.

03.03.2025 14:17
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Türkiye'de yılbaşından itibaren yükselişe geçen sahte içkiye bağlı ölümler son 1 ay içinde ise rekor seviyelere geldi. Geçtiğimiz hafta açıklanan verilere göre 65 kişinin sahte içkiden hayatını kaybettiği başkent Ankara'dan gelen son haber ise keyifleri iyice kaçırdı.

TUTUKLU SAYISI 36'YA ÇIKTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan sahte içki üretim ve satışı ile ilgili soruşturması devam ediyor. Soruşturma çerçevesinde tutuklu sayısı 36 olurken, 41 şüpheli ise adli kontrol tedbiri kapsamında serbest bırakıldı. Diğer yandan, sahte içki kullanımı dolayısıyla hayatını kaybedenlerin sayısı da 81'e yükseldi.

İDDİANAMELER AYRI AYRI YAZILACAK

Başsavcılıkça iddianamelerin ayrı ayrı yazılacağı belirtilirken, Adli Tıp Kurumundan beklenen otopsi raporunun ardından dava açılacağı öğrenildi.

UZMAN UYARILARI ART ARDA GELDİ

Sahte içkiden dolayı onlarca kişinin hayatını kaybetmesi, sahte içki üretiminde kullanılan metil alkolün ölüme kadar varabilen zararlarını yeniden gündeme getirdi. Uzmanlar, birçok kişinin hayatını kaybetmesine yol açan metil alkolün zararlarına ilişkin soruları yanıtladı. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, hastanelerin acil servislerine bu konuda ciddi başvuru olduğunu, ölüm oranlarının artmasını beklediklerini söyledi.

Sahte içkinin piyasaya sürüldüğünü, bunun kullanımıyla ilgili bir salgınla karşı karşıya olunduğuna dikkati çeken Cander, bununla mücadele etmek için piyasanın kontrol altına alınması gerektiğini kaydetti. Etil alkolün içkide, metil alkolün ise sanayide kullanıldığını anlatan Cander, "Normal içkide metil alkol olmaz, zaten zehirli madde bu. Ama iki nedenden oluyor. Bir, ucuz ve yaygın bulunduğu için etil alkol yerine kısmen metil alkol koyuyorlar, tabii tamamen metil alkol koymuyor, etil alkolle karıştırmış oluyor. Ya da evde üretimlerde yanlışlıkla etil alkol yerine metil alkol üremiş oluyor. Bir de bilerek yapanlar var. Bilerek yapanlar, metil alkol ucuz ve yaygın temin edildiği için etil alkol yerine onu kullanıyor. Dolayısıyla metil alkol ve metanol dediğimiz ikisi aynı şey, bunlar insan içtiği zaman zehir. Metil alkolün küçük bir seviyesi dahi çok ciddi zehirlenmelere sebep olabilir" diye konuştu.

Ankara\'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 81\'e çıktı

Sahte İçki, Türkiye, Güncel, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • AHMET YILMAZ:
    Suçlu SARAY 51 26 Yanıtla
    81855655As:
    hakketen doğru.saray onlara devamlı için diye telkinde bulunuyor.tövbe. 1 0
  • musa zorlueri:
    NEREDE BU DEVLET NEREDE HUKUMET BU NEDIR YA INSANLAR ÖLÜYOR. KAC YILDAN BERI BIR ÇÖZÜM BULAMAMAK HAYRET BIR SEY DOGRUSU. YAZIK COK YAZIK.. 31 17 Yanıtla
  • Kenan Dayan:
    KAC YILDAN BU YANA BU RAKAM.. Bİ KAV GÜNLÜK İŞ DEGİL.. 3 14 Yanıtla
  • 81855655As:
    kimisi içiyor kendine zarar veriyor.kimiside içip trafik kazası veya saldırgan olup, başkalarına zarar veriyor.tabiki sözüm aklı başında adam gibi içenlere değil. 0 5 Yanıtla
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