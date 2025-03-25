Ankara Valiliği eylem yasağını uzattı - Son Dakika
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Ankara Valiliği eylem yasağını uzattı

Ankara Valiliği eylem yasağını uzattı

Ankara'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından sonra başlayan protestoların ardından getirilen eylem yasağı uzatıldı. Ankara Valiliği toplantı ve yürüyüş yasağı süresinin 1 Nisan 2025 Salı günü 23.59'a kadar uzatılmasına karar verdi.

25.03.2025 12:14
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla birçok ilde başlayan protestolar tutuklanmasıyla devam etti. Ankara Valiliği, il genelinde gösteri yürüyüşleri ve basın açıklamalarının yasaklanmasına yönelik alınan kararın 25 Mart Salı gününden 1 Nisan Salı günü saat 23.59'a kadar uzatılmasına karar verdi. Valilik açıklamasında, yasağa uymayanlar hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin yapılacağını kaydetti.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde yapılan işlemleri protesto amacıyla medya ve benzeri platformlar üzerinden yapılan provokatif paylaşımlardan ve edinilen diğer bilgilerden halkı provoke etmek suretiyle kanunsuz toplantı ve gösteri yürüyüşleri, akabinde şiddet eylemleri yapılacağı bilgileri elde edildiğinden Valiliğimiz tarafından detayları kamuoyuyla paylaşılarak ilan edilen 21 Mart 2025 tarihli ve 423736 sayılı yasaklama kararı verilmişti.

Yukarıda belirtilen yasaklama kararına rağmen ilimiz genelinde izinsiz eylem ve etkinliklerin devam etmesi, bu eylemlere katılanlar tarafından şiddet kullanılarak; halkın mal ve can güvenliğine karşı tehdit oluşturulduğu ve kamu malına zarar verildiği müşahede edilmektedir.

Bu kapsamda İlimiz genelinde; huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla önleyici kolluk tedbirleri kapsamında konusu suç teşkil eden eylemlerin önlenmesi ile genel asayişin tesis edilmesi amacıyla kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası ve benzeri türdeki eylem ve etkinlikler ile el ilanı dağıtılması, pankart/afiş asılması 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İller İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinin (A) ve (C) fıkraları gereğince 26 Mart 2025 Çarşamba günü saat 00.00'dan, 1 Nisan 2025 Salı günü 23.59'a kadar yasaklanmıştır. Yukarıda belirtilen emir ve yasaklara uymayanlar hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli adli ve idari işlemler yapılacaktır."

Ankara Valiliği, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Valiliği eylem yasağını uzattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • nesha512:
    korku dağları salmış. polisi sokmayın işin içine millet çıksın haklarını arasın. polisin olduğu yerde olay oluyor. 13 4 Yanıtla
  • Viki Efimova:
    birde Cem Yilmaza komik diyolar :) 10 1 Yanıtla
  • D Celik:
    Biz Avrupa'da istediğimiz zaman çıkıyoruz .Abi onu bunu bilmem insan hakları Avrupa'da .insan olduğunu anlıyorsun 2 3 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    hayırdır ak son dakika yorumlarım neden yayyinlanmiyor 2 0 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    bunlarda zam haberleri gibi.. geliyor da geliyor sira sira.. 1 nisan olur 3 mayis 3 mayis olur 5 haziran. cogunluk olan sessiz halkin bi terazisi var. burada karsi ua da alkislar tutanlar disinda kocaman bir sessiz halk var.. ve onlar coktan koydu teraziye olabi biteni. ve secimi bekliyor sadece ha erken ha degil bu hep boyle oldu.. yasi yetenler bilir. 0 0 Yanıtla
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