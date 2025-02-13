Ankara'da toplu ulaşıma okkalı zam! İşte yeni fiyatlar - Son Dakika
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Ankara'da toplu ulaşıma okkalı zam! İşte yeni fiyatlar

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), toplu ulaşım tarifelerine yapılacak zam için görüşmelerini tamamladı. Görüşmelerin ardından toplu ulaşıma zam yapıldı. Tam bilet 26 TL, öğrenci bileti 13 TL oldu.

13.02.2025 11:19  Güncelleme: 11:30
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, bilet fiyatlarına yüzde 23.8 oranında bir artış yapılması teklifi görüşüldü. bekleniyor. Bu artışla birlikte, tam bilet ücretinin 26 TL'ye yükselmesi öngörülüyor.

BİLETLER 5 LİRA ZAMLANDI

Mevcut durumda 21 TL olan tam bilet ücreti, yüzde 23.8'lik zam oranı ile 26 TL'ye çıktı. Özel işletmecilerin sürdürülebilirlik talepleri ve EGO Genel Müdürlüğü'nün maliyet analizleri sonucunda, 16 Şubat 2025'ten itibaren tam bilet 26 lira, öğrenci bileti 13 lira olarak belirlendi.

ÖĞRENCİ ABONMANI 350 LİRA OLDU

Aylık sınırsız öğrenci abonman ücreti ise, 350 lira oldu. EGO'dan yapılan açıklamada "Vatandaşlarımızın ulaşım kartlarına banka ve kredi kartı ile bakiye yüklemelerinde herhangi bir komisyon ücreti alınmayacaktır" denildi. Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

Başkent Ankara'da toplu taşıma giderleri, enflasyon ve yakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle yükselmiştir. Özel işletmecilerin sürdürülebilirlik talepleri ve EGO Genel Müdürlüğü'nün maliyet analizleri sonucunda, 16 Şubat 2025'ten itibaren tam bilet 26 TL, öğrenci bileti 13 TL olarak belirlenmiştir.

Ankara'da toplu ulaşıma zam! Tam bilet 26 TL, öğrenci bileti 13 TL oldu

Asgari ücretle geçinen ve belediyemizden destek alan vatandaşlarımız için yeni bir uygulama başlatılmıştır. "Asgari Ücret Destek Paketi" kapsamında destek alan vatandaşlarımızın otobüs kartlarına aylık 50 biniş yüklenmeye başlanacaktır. Ayrıca, sosyal destek alan ailelerin ortaokul ve lise öğrencilerine aylık 100 binişlik abonman desteği sunulmaya devam edecektir.

Öğrenci dostu tarifemizi koruyarak, AYLIK SINIRSIZ ÖĞRENCİ ABONMAN ÜCRETİ yalnızca 350 TL olarak belirlenmiştir. Böylece öğrencilerimiz için en avantajlı ulaşım imkânı sunulmaya devam edilecektir.

Özel Halk Otobüsü esnafına vereceğimiz destek de devam edecektir.

Ankara\'da toplu ulaşıma okkalı zam! İşte yeni fiyatlar

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi Türkiye, Ekonomi, Ankara, Güncel, Zam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da toplu ulaşıma okkalı zam! İşte yeni fiyatlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Serkan Acar:
    KONSERLER İÇİN PARA LAZIM 47 40 Yanıtla
  • Turgay Kayaoğlu:
    Az yapmış malum konserlere para lazım 42 38 Yanıtla
  • Mert Pktkn:
    Bundan sonra neye zam gelirse gelsin aynı manşet ve ünlemle yayımlayın olur mu sayın yandaş haber! 43 36 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    mazota zam yapanlara seslenmeyen salaklar begensin 21 27 Yanıtla
  • cenkmathers242:
    ebru gündeş konseri part2 27 17 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    troller konserler için laf söylemiş. Milli bayramları kutlamak o kadar mı zorunuza gidiyor acaba ? Ankaralılar belediye konser vermese konsere gidemiyor. 22 15 Yanıtla
  • yusuf ÇAKMAK:
    yaparda Mansur yapar 20 11 Yanıtla
  • Emin çetiner:
    istedigi kadar okkalı olsun biz mustafa keserin pardon kamalın askerleriyiz bize komaz 1 5 Yanıtla
  • Derman null:
    ya boş yapıyorsun 2019 mazot ne kadar di şimdi ne kadar. tabi sizin konsere ihtiyaç yok İsrail'le anlaşma yeter 1 0 Yanıtla
  • Deniz Tek:
    Elektrik mazot benzin ..... yapılan zamları Allah yapıyorsa ulaşıma zammı yavaş mı yapıyor ahepe liler 0 0 Yanıtla
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