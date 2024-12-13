Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Önceliğimiz Suriye'de istikrarı sağlamak - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Önceliğimiz Suriye'de istikrarı sağlamak

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Suriye'deki gelişmelerin ardından Ankara'da yaklaşık 1 saatlik bir görüşme gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı Antony Blinken zirve sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan "Önceliğimiz Suriye'de istikrarı sağlamak" derken Blinken da önemli mesajlar verdi.

13.12.2024 11:22  Güncelleme: 11:47
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Suriye'de silahlı muhalif gruplar, 27 Kasım Çarşamba günü başlattıkları operasyonla 61 yıllık Baas rejimini yalnızca 12 gün içinde herhangi bir çatışmaya girmeden devirdi.

ABD PANİKLEDİ

Gelişme dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Suriye Milli Ordusu'nun terör örgütlerine vurduğu darbe ise ABD'yi ciddi manada panikletti.

Ankara'daki zirve sonrası Fidan ve Blinken'dan art arda açıklamalar

BLINKEN'DAN TÜRKİYE ÇIKARMASI

Beşar Esad'ın ülkeden kaçarken terör örgütü PKK/PYD'ye bıraktığı Münbiç ve Deyrizor'da kontrolü ele geçiren Suriye Milli Ordusu'nun bu hamlesinin ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken soluğu Türkiye'de aldı.

Ankara'daki zirve sonrası Fidan ve Blinken'dan art arda açıklamalar

TARİHİ ZİRVE İÇİN BAKANLIĞA GELDİ

Dün akşam saatlerinde Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Blinken bugün ise Hakan Fidan ile görüşmek için Dışişleri Bakanlığı'na geldi.

Ankara'daki zirve sonrası Fidan ve Blinken'dan art arda açıklamalar

GÖRÜŞME YAKLAŞIK 1 SAAT SÜRDÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD'li mevkidaşı Antony Blinken yaklaşık 1 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Tarihi zirvenin ardından 2 isim kameraların önüne geçti.

MASADA 2 ANA KONU VARDI

Görüşmedeki iki ana konu, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesiyle başlayan süreç ve terörle mücadele konusu oldu. Suriye Milli Ordusu'nun bölgedeki ilerleyişi de masadaki konular arasındaydı.

"ÖNCELİĞİMİZ SURİYE'DE İSTİKRARI SAĞLAMAK"

Bakan Fidan, ABD ve Türkiye'nin işbirliği konularının, Suriye'deki istikrarın bir an önce sağlanmasının, terörizmin yer bulmamasının, DAEŞ ve PKK'nın bölgede hakim olmamasının görüşüldüğünü belirtti. Fidan, "Önceliğimiz Suriye'de istikrarı sağlamak ve DAEŞ ile PKK'nın hakimiyetini önlemek" ifadelerini kullandı.

Ankara'daki zirve sonrası Fidan ve Blinken'dan art arda açıklamalar

"GAZZE'DE ATEŞKES KONUSUNDA MUTABIK KALDIK"

Bakan Fidan, " Gazze'de bir an önce ateşkes sağlanması konusunda mutabık kaldık. Zaten bölgede hem ABD hem Türkiye diğer ortaklarla beraber yoğun bir ateşkes mesaisi ortaya koymakta. Ama maalesef bölgedeki şiddet sarmalı durmuyor. İsrail sivilleri öldürmeye devam ediyor. Bu durumu en kısa zamanda durdurmak için neler yapılabilir tartıştık." ifadelerini kullandı.

"DAEŞ İLE MÜCADELENİN ZORUNLULUĞUNU ELE ALDIK"

Görüşmenin ardından Blinken tarafından yapılan açıklamada, Suriye'de görmek istenilen manzara konusunda geniş bir anlaşma olduğu belirtildi. Blinken, "Suriye'nin geleceği konusunda ABD ve Türkiye'nin oynayacağı rolü ele aldık. DAEŞ ile mücadele çabalarının sürmesinin zorunluluğunu ele aldık." ifadelerini kullandı.

Ankara'daki zirve sonrası Fidan ve Blinken'dan art arda açıklamalar

"SURİYE'DE GÖRMEK İSTEDİKLERİMİZ İÇİN GENİŞ BİR ANLAŞMA VAR"

Bakan Fidan, "Hem bizim hem de Suriye halkının Beşar Esad rejiminin zincirlerinden, Suriye halkı için kendi karar verecekleri bir gelecek için önemli olan fırsat bağlamında bölge ülkelerinin nasıl destek olabileceğini görüştük. Suriye'de görmek istediklerimiz için geniş bir anlaşma var" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Önceliğimiz Suriye\'de istikrarı sağlamak

Antony Blinken, Hakan Fidan, Güncel, Suriye, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Önceliğimiz Suriye'de istikrarı sağlamak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Mustafa Turgut:
    Ufaktan yaylan blinko, yolun uzun anca gidersin, yani onbin km den geldin zahmet ettin 13 18 Yanıtla
  • Gez Gez Bitmiyor:
    boşa gelmiş anlaşılan 13 12 Yanıtla
  • Salih Karadayı:
    bob tan talimatlar geldi mecbur uyacaklar 18 5 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi:
    abd büyük şeytandır, hiç bir sözüne güvenilmez, ülkemizdeki abd-nato üssleri derhal sökülüp atılmalıdır. 11 11 Yanıtla
  • Murat Erdoğan:
    Fidan dikmiş resmen 3 10 Yanıtla
  • k K:
    Parçalanmasına sevindiginiz, İsrail'in eline teslim edilmiş, İsrail tarafında silahli güçü yok edilirken Esadı devirenlerle birlikte sesinizi cıkarmadıgınız suriyede istikrarı saglamanız mümkün değil. 7 2 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Ulan zingo Istikrari teröristlerlemi sağlayacaksin 8 0 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay:
    Geliyor gelmekte olan tramp amca 3 5 Yanıtla
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