Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Önceliğimiz Suriye\'de istikrarı sağlamak

Suriye'de silahlı muhalif gruplar, 27 Kasım Çarşamba günü başlattıkları operasyonla 61 yıllık Baas rejimini yalnızca 12 gün içinde herhangi bir çatışmaya girmeden devirdi.
Gelişme dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Suriye Milli Ordusu'nun terör örgütlerine vurduğu darbe ise ABD'yi ciddi manada panikletti.
Beşar Esad'ın ülkeden kaçarken terör örgütü PKK/PYD'ye bıraktığı Münbiç ve Deyrizor'da kontrolü ele geçiren Suriye Milli Ordusu'nun bu hamlesinin ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken soluğu Türkiye'de aldı.
Dün akşam saatlerinde Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Blinken bugün ise Hakan Fidan ile görüşmek için Dışişleri Bakanlığı'na geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD'li mevkidaşı Antony Blinken yaklaşık 1 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Tarihi zirvenin ardından 2 isim kameraların önüne geçti.
Görüşmedeki iki ana konu, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesiyle başlayan süreç ve terörle mücadele konusu oldu. Suriye Milli Ordusu'nun bölgedeki ilerleyişi de masadaki konular arasındaydı.
Bakan Fidan, ABD ve Türkiye'nin işbirliği konularının, Suriye'deki istikrarın bir an önce sağlanmasının, terörizmin yer bulmamasının, DAEŞ ve PKK'nın bölgede hakim olmamasının görüşüldüğünü belirtti. Fidan, "Önceliğimiz Suriye'de istikrarı sağlamak ve DAEŞ ile PKK'nın hakimiyetini önlemek" ifadelerini kullandı.
Bakan Fidan, " Gazze'de bir an önce ateşkes sağlanması konusunda mutabık kaldık. Zaten bölgede hem ABD hem Türkiye diğer ortaklarla beraber yoğun bir ateşkes mesaisi ortaya koymakta. Ama maalesef bölgedeki şiddet sarmalı durmuyor. İsrail sivilleri öldürmeye devam ediyor. Bu durumu en kısa zamanda durdurmak için neler yapılabilir tartıştık." ifadelerini kullandı.
Görüşmenin ardından Blinken tarafından yapılan açıklamada, Suriye'de görmek istenilen manzara konusunda geniş bir anlaşma olduğu belirtildi. Blinken, "Suriye'nin geleceği konusunda ABD ve Türkiye'nin oynayacağı rolü ele aldık. DAEŞ ile mücadele çabalarının sürmesinin zorunluluğunu ele aldık." ifadelerini kullandı.
Bakan Fidan, "Hem bizim hem de Suriye halkının Beşar Esad rejiminin zincirlerinden, Suriye halkı için kendi karar verecekleri bir gelecek için önemli olan fırsat bağlamında bölge ülkelerinin nasıl destek olabileceğini görüştük. Suriye'de görmek istediklerimiz için geniş bir anlaşma var" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Önceliğimiz Suriye'de istikrarı sağlamak - Son Dakika
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