Ankara'daki kazayla ilgili kahreden detay! Ölenlerden 5'i aynı ailedenmiş - Son Dakika
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Ankara'daki kazayla ilgili kahreden detay! Ölenlerden 5'i aynı ailedenmiş

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Ankara'nın Polatlı ilçesinde yolcu otobüsünün üst geçidin ayağına saplanması sonucu meydana gelen kazayla ilgili kahreden detaylar gelmeye devam ediyor. Kazada hayatını kaybedenlerden 5'inin aynı aileden oldukları ve cenazeden döndükleri ortaya çıktı.

09.08.2024 11:19
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Ankara- Eskişehir kara yolunda seyir halinde bir yolcu otobüsü, önce bariyerlere çarptı ardından üst geçit duvarına saplandı.

VALİ ŞAHİN: YOLDA FREN İZİ YOK

Korkunç kazada 9 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi yaralandı. Yolun Polatlı istikameti ulaşıma kapatılırken kazayla ilgili açıklamalarda bulunan Ankara Valisi Vasip Şahin ise dikkat çeken ifadeler kullandı.

Vali Şahin "Fren izi yok, uyuma sonucu olabilir diye yorumda bulundu teknik arkadaşlar. İlerleyen saatlerde tam sebebi ortaya çıkarılacaktır. Otobüs şoförünün de ölen yolcular arasında olduğu bilgisi var" değerlendirmesinde bulundu.

Ankara'daki kazayla ilgili kahreden detay! Ölenlerden 5'i aynı ailedenmiş

HAYATINI KAYBEDENLERDEN 5'İ AYNI AİLEDEN

Katliam gibi kazadan yeni detaylar da gelirken, hayatını kaybeden 9 kişiden 5'inin aynı aileden olduğu ortaya çıktı. Otobüste seyahat eden 8 kişilik ailenin 5 üyesinin yaşamını yitirdiği öğrenilirken, bu kişilerin cenazeden döndükleri ifade edildi.

Ankara'daki kazayla ilgili kahreden detay! Ölenlerden 5'i aynı ailedenmiş

OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜN 3. SEFERİ İDDİASI

Bir diğer iddiaya göre ise köprünün bacağına saplanan otobüsün şoförü ise görevinde henüz yeniydi. Sürücünün üçüncü seferine çıktığı öne sürüldü.

Ankara'daki kazayla ilgili kahreden detay! Ölenlerden 5'i aynı ailedenmiş
Ankara\'daki kazayla ilgili kahreden detay! Ölenlerden 5\'i aynı ailedenmiş

Polatlı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'daki kazayla ilgili kahreden detay! Ölenlerden 5'i aynı ailedenmiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • kuzeyli baba: Sabah Sabah Sinop 'ta denize karşı bir börek çay yapayım dedim bu acı habere denk geldim börekçi de börek boğazımda kaldı yutkunamadim ah şoför arkadaş yaktın icimizi onca insanı Çok üzgünüm Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah vefat edenlerin milletimizin başı sağ olsun 87 5 Yanıtla
  • Sevim Dönmez: Sürekli otobüs yolculuğu yapan biri olarak şahit oluyorum. Aynı şoför ehliyet değiştirerek saatlerce araç kullanıyor. Molalar çok kısa. Dinlenme yok. Şoförün yanında muhakkak olumsuz bir durumda müdahale edebilecek yardımcı bir eleman olmalı. Haberlerde izlemiştim direksiyondan şoför kalp krizi geçirince yanında oturan şoför müdahale etmiş olası bir faciayı önlemişti. Alınacak basit önlemlerle kaza riskinin en aza indirgeneceği fikrindeyim. Ölen vatandaşlarımıza rahmet yakınlarını kaybedenlere sabır yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. 21 1 Yanıtla
  • Ali Haspolat: acı bir kaza. hem beton ayak hemde bariyerler saplanmış otobüse. yaralılara acil şifalar, irtihal eden vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin. 11 0 Yanıtla
  • Ahmet Dogrul: Benim görüşüm gerek şehirlerarası ve okul servis şoförleri o araçlara binecek kişilerin şoför cv sini isteme hakkı olmalı 8 1 Yanıtla
  • ömer tektaş: son zamanlarda doğu otobisleri katliyam gibi kaza yapiyorlar nedeni uzun yolmu? YOKSA AYNİ ŞOFÖRLER ÇOK SEFEREMI CIKARTILIYOR YADA DENETIMDE BIR SORUN MU VAR 4 0 Yanıtla
  • Isa Ataman: Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun inşallah 4 0 Yanıtla
  • Cihansio null: Çok üzücü be. 1 0 Yanıtla

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