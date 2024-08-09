Ankara\'daki kazayla ilgili kahreden detay! Ölenlerden 5\'i aynı ailedenmiş

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5 bin TL için yaptığı rezilliğe bak! Neyse ki ekipler tespit edip yakaladı

Ankara- Eskişehir kara yolunda seyir halinde bir yolcu otobüsü, önce bariyerlere çarptı ardından üst geçit duvarına saplandı.

VALİ ŞAHİN: YOLDA FREN İZİ YOK

Korkunç kazada 9 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi yaralandı. Yolun Polatlı istikameti ulaşıma kapatılırken kazayla ilgili açıklamalarda bulunan Ankara Valisi Vasip Şahin ise dikkat çeken ifadeler kullandı.

Vali Şahin "Fren izi yok, uyuma sonucu olabilir diye yorumda bulundu teknik arkadaşlar. İlerleyen saatlerde tam sebebi ortaya çıkarılacaktır. Otobüs şoförünün de ölen yolcular arasında olduğu bilgisi var" değerlendirmesinde bulundu.

HAYATINI KAYBEDENLERDEN 5'İ AYNI AİLEDEN

Katliam gibi kazadan yeni detaylar da gelirken, hayatını kaybeden 9 kişiden 5'inin aynı aileden olduğu ortaya çıktı. Otobüste seyahat eden 8 kişilik ailenin 5 üyesinin yaşamını yitirdiği öğrenilirken, bu kişilerin cenazeden döndükleri ifade edildi.

OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜN 3. SEFERİ İDDİASI

Bir diğer iddiaya göre ise köprünün bacağına saplanan otobüsün şoförü ise görevinde henüz yeniydi. Sürücünün üçüncü seferine çıktığı öne sürüldü.