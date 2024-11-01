Ankara'daki Kuran kursunda 20 çocuğun aylarca darp edildiği ortaya çıktı - Son Dakika
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Ankara'daki Kuran kursunda 20 çocuğun aylarca darp edildiği ortaya çıktı

Ankara\'daki Kuran kursunda 20 çocuğun aylarca darp edildiği ortaya çıktı

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir Kuran kursundaki 20 çocuğun, Kuran kursu hocası tarafından aylarca darp edildiği ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hocanın ders alanında birden fazla çocuğa şiddet uyguladığı görülürken, yıllarca yurtta işkenceye maruz kalan çocukların yurttan ayrıldığı ortaya çıktı.

01.11.2024 07:33
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Ankara Sincan'da hizmet veren bir yurtta, dini eğitim alan çocuk yaştaki 20 çocuğun eğitmenler tarafından defalarca darp edildiği ve olayın yurt yönetimi tarafından örtbas edildiği ortaya çıktı.

DARP OLAYLARI SONRASI YURTTAN AYRILDILAR

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kursta eğitmen olarak görevli M.A.'nın ders alanında birden fazla çocuğu darp ettiği görülürken yıllarca yurtta 'işkenceye' maruz kalan çocukların yurttan ayrıldı.

"BİZİ DÖVEREK UYANDIRIYORDU"

17 yaşındaki A.A, "Sabah namazında odamıza gelip, bizi döverek uyandırıyordu. Yöneticilere söylediğimiz zaman 'O sizin hocanız, olabilir böyle şeyler' yanıtını alıyorduk" diyerek yaşadıkları sürecin çözümsüz bırakıldığını belirtti.

Ankara'daki Kuran kursunda 20 çocuğun aylarca darp edildiği ortaya çıktı

"DİN ÜZERİNDEN PARA KAZANIYORLARDI"

Ailesinin de yurt yönetimini desteklemesi nedeniyle bir yıl boyunca zor koşullarda yurtta kalmak zorunda kalan A.A, yurda gelen bağışların da bu hocalar tarafından alıkonulduğunu belirtirken, "Din üzerinden para kazanıyorlardı" dedi Haftanın 3-4 günü yurtta kalan tüm çocukların dayak yediğini belirten A.A., birçok çocuğun korkması nedeniyle olayları ailesine anlatamadığını belirtti.

"İT MUAMELESİ GÖRÜYORDUK"

Yurtta 2 yıl kalan 16 yaşındaki B.A ise M.A'nın herhangi bir olay olmadan bile şiddet uyguladığını anlatırken "Yemekhanede yemek yerken gelip 'Düzgün ye şerefsiz' diyerek dövmeye başladı" diyerek yurtta işkencenin olağan bir durum olduğunu öne sürdü. Sözcü gazetesinden Hazar Dost'un haberine göre;"İt muamelesi görüyorduk" diyen B.A, yaşadığı şiddet olaylarını kameradan izlediğini fakat sonrasında görüntülerin silindiğini aktardı.

Ankara, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'daki Kuran kursunda 20 çocuğun aylarca darp edildiği ortaya çıktı - Son Dakika

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