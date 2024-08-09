Ankara'da yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı! 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ankara'da yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı! 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı

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Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Eskişehir yönüne giden bir yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı. Kazada 9 kişi öldü, 26 kişi ise yaralandı. Kazanın meydana geldiği güzergah trafiğe kapatılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

09.08.2024 07:53
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde yolcu otobüsü köprünün ayağına saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi ise yaralandı.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Kaza, saat 05.00 sıralarında Eskişehir yönüne giden otobüsün köprünün ayağına saplanması sonucu meydana geldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazanın meydana geldiği güzergah trafiğe kapatılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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ŞAHİN: ŞOFÖRÜN UYUDUĞU İHTİMALİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Ankara Valisi Vasip Şahin canlı yayında "Fren izi yok, uyuma sonucu olabilir diye yorumda bulundu teknik arkadaşlar. İlerleyen saatlerde tam sebebi ortaya çıkarılacaktır. Otobüs şoförünün de ölen yolcular arasında olduğu bilgisi var" ifadelerini kullandı.

Ankara'da yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

SAĞLIK BAKANLIĞI: 9 ÖLÜ, 26 YARALI

Türkiye'yi yasa boğan kazayla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Ankara Polatlı mevkiinde meydana gelen otobüs kazasında 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 26 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımızın tedavisi hastanelerde devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.

YAVAŞ: DAHA FAZLA KÖTÜ HABER ALMAMAYI TEMENNİ EDİYORUM

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Eskişehir Yolu Polatlı İstikameti Temelli Çıkışı'nda meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Daha fazla kötü haber almamayı temenni ediyorum" dedi.

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"OTOBÜS BİRAZ HIZLIYDI, YALPALAMAYA BAŞLADI"

Kaza sırasında otobüsün arkasında seyreden otomobilin sürücüsü Murat Türkoğlu, Polatlı'ya gittiklerini belirterek, "Temelli'den beraber çıktık, arkalı önlüydük zaten. Otobüs biraz hızlıydı, buraya 3-4 kilometre kala yalpalamaya başladı, sonra köprüye çarptı. Otobüsten fırlayan parçalar aracımıza isabet etti. Arkadan selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı." diye konuştu.

Ankara'da yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA VAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kazaya ilişkin adli soruşturmanın başlatıldığını bildirdi. Yapılan açıklamada "Kaza ile ilgili olarak adli soruşturma başlatırken, hayatını kaybedenlerin ölü muayene işlemleri tamamlanmış, olay yerinde gerekli incelemeler yapılmıştır. Otobüs sürücüsünün de hayatını kaybettiği olaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde 3 Cumhuriyet savcısı tarafından titizlikle sürdürülmektedir."

Ankara\'da yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı! 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı

Eskişehir, İtfaiye, Polatlı, trafik, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı! 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (41)

  • kuzeyli baba: Arkadaş nasıl oluyor dümdüz yolda kaza kesin uymuştur şoför yedek şoför olması lazım uykun geldiyse çek kenara uykum var de bu şekilde gidemem yola de uyu bak ne canlar yaktın şimdi iyimi oldu. burdan uzun yola gidecek olan arkadaşlara rica ediyorum uykunuz geldiyse çekin kenara uyuyun 3 saat 5 saat geç gidin ama ne başkasının nede kendi canınızı yakmadan gidin 362 11 Yanıtla
  • Ergul Sahin: uykusuzluk yazık olmuş allahım rahmet eylesin ölenlere 176 5 Yanıtla
  • Serdar Sormaz: Bazı güvenlik özellikleri olmayan otomobillerin satışını engellemekle kalmayıp aslında en önemlisi bunun otobüsler için de uygulanması şerit takip mesafe takip yorgunluk tespit gibi özellikler bu araçta olsaydı belki bu talihsiz kaza yaşanmazdı 164 8 Yanıtla
  • Samsun Sporlu: Allah rahmet etsin yaralilara acil şifalar Allah yardımcıları olsun 111 9 Yanıtla
  • Hasan Yılmaz: Bu iş böyle yürümez. Firma sahipleri az maliyetle çok iş peşinde olduğu sürece, araçlar dinlenmeden var dön yaptıkça kazalar kaçınılmaz oluyor. Burada kaptana kimse suç bulmasın. 113 6 Yanıtla
  • Seyhan Güneş: ALLAH RAHMET EYLESİN. MEKANLAR CENET OLSUN MİLLİ YAS İLAN EDİLMELİ 58 27 Yanıtla
  • atakan şimşek: hersey ve herkes alacağından vaz geçer uyku alacağından vaz geçmez 65 0 Yanıtla
  • Sinan Zeybekler: geçmiş olsun 38 3 Yanıtla
  • bülent C.: otobüslere kamera takip sistemi konulacaktı bu otobüstede varmıydı acaba. , ölenlere Allahtan rahmet dilerim. 39 1 Yanıtla
  • Okan Derin: Allah rahmet eylesin, yaralılara acil şifalar diliyorum. 32 2 Yanıtla
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