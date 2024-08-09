Ankara\'da yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı! 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı

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5 bin TL için yaptığı rezilliğe bak! Neyse ki ekipler tespit edip yakaladı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yolcu otobüsü köprünün ayağına saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi ise yaralandı.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Kaza, saat 05.00 sıralarında Eskişehir yönüne giden otobüsün köprünün ayağına saplanması sonucu meydana geldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazanın meydana geldiği güzergah trafiğe kapatılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞAHİN: ŞOFÖRÜN UYUDUĞU İHTİMALİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Ankara Valisi Vasip Şahin canlı yayında "Fren izi yok, uyuma sonucu olabilir diye yorumda bulundu teknik arkadaşlar. İlerleyen saatlerde tam sebebi ortaya çıkarılacaktır. Otobüs şoförünün de ölen yolcular arasında olduğu bilgisi var" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI: 9 ÖLÜ, 26 YARALI

Türkiye'yi yasa boğan kazayla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Ankara Polatlı mevkiinde meydana gelen otobüs kazasında 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 26 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımızın tedavisi hastanelerde devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.

YAVAŞ: DAHA FAZLA KÖTÜ HABER ALMAMAYI TEMENNİ EDİYORUM

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Eskişehir Yolu Polatlı İstikameti Temelli Çıkışı'nda meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Daha fazla kötü haber almamayı temenni ediyorum" dedi.

"OTOBÜS BİRAZ HIZLIYDI, YALPALAMAYA BAŞLADI"

Kaza sırasında otobüsün arkasında seyreden otomobilin sürücüsü Murat Türkoğlu, Polatlı'ya gittiklerini belirterek, "Temelli'den beraber çıktık, arkalı önlüydük zaten. Otobüs biraz hızlıydı, buraya 3-4 kilometre kala yalpalamaya başladı, sonra köprüye çarptı. Otobüsten fırlayan parçalar aracımıza isabet etti. Arkadan selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı." diye konuştu.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA VAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kazaya ilişkin adli soruşturmanın başlatıldığını bildirdi. Yapılan açıklamada "Kaza ile ilgili olarak adli soruşturma başlatırken, hayatını kaybedenlerin ölü muayene işlemleri tamamlanmış, olay yerinde gerekli incelemeler yapılmıştır. Otobüs sürücüsünün de hayatını kaybettiği olaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde 3 Cumhuriyet savcısı tarafından titizlikle sürdürülmektedir."