Ankara Sincan'da Aile Saadeti Saati'nde binlerce aile dijital cihazlara ara verdi - Son Dakika
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Ankara Sincan'da Aile Saadeti Saati'nde binlerce aile dijital cihazlara ara verdi

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Ankara Sincan\'da Aile Saadeti Saati\'nde binlerce aile dijital cihazlara ara verdi
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Ankara Sincan\'da Aile Saadeti Saati\'nde binlerce aile dijital cihazlara ara verdi
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Ankara'nın Sincan ilçesinde 8-9 Kasım akşamlarında düzenlenen 'Aile Saadeti Saati' etkinliğinde binlerce aile saat 20.00'de dijital cihazlara ara vererek çocuklarıyla sohbet etti. Etkinlikle aile içi iletişimin güçlendirilmesi ve güvenli okul ortamına katkı sağlanması amaçlandı.

(ANKARA) - Ankara'nın Sincan ilçesinde düzenlenen "Aile Saadeti Saati" etkinliğinde aileler, televizyon ve telefonlarını kapatarak çocuklarıyla sohbet etti, geleneksel oyunlar oynadı. Etkinlikle aile içi iletişimin güçlendirilmesi ve güvenli okul ortamına katkı sağlanması amaçlandı.

Sincan Kaymakamlığı, Sincan Belediyesi ve Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Sosyal Elçi Programı kapsamında, 8-9 Kasım akşamlarında "Aile Saadeti Saati" etkinliği gerçekleştirildi.

Konuya ilişkin açıklamaya göre, "Teknolojiyi kapatıyoruz, birbirimize kulak veriyoruz" sloganıyla öğrencilerin çağrısı üzerine düzenlenen etkinliğe binlerce aile katıldı. Saat 20.00'de dijital cihazlara ara veren aileler, iyilik, nezaket ve yardımlaşma üzerine sohbet etti. Aile büyükleri çocukluk anılarını paylaşırken çocuklarla sessiz sinema ve gölge oyunları oynandı.

Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, Belediye Başkanı Murat Ercan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, İlçe Müftüsü Musa Uzun ve Sosyal Elçi Programı Koordinatörü Feray Koçak da öğrenci ailelerini ziyaret ederek sohbetlere katıldı. Ziyaretlerde aile dayanışması ve özel gereksinimli çocukların desteklenmesinin önemi ele alındı.

İlk uygulaması Mart 2026'da gerçekleştirilen ve yaklaşık 10 bin aileye ulaşıldığı belirtilen etkinlikle, kuşaklar arası iletişimin ve çocukların aileleriyle kurduğu bağların güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: ANKA
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