Ankara Valiliği: Emniyete CHP Genel Merkezi'nin boşaltılması için talimat verildi - Son Dakika
Ankara Valiliği: Emniyete CHP Genel Merkezi'nin boşaltılması için talimat verildi

24.05.2026 10:38
CHP kurultayının iptal edilmesine ilişkin “mutlak butlan” kararının ardından parti içindeki kriz derinleşti. Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatlarının CHP Genel Merkezi’nin boşaltılması için Ankara Valiliği’ne başvurmasının ardından, valilik emniyete mahkeme kararının uygulanması yönünde talimat verildiğini açıkladı.

İstinaf mahkemesinin CHP kurultayına yönelik verdiği "mutlak butlan" kararının ardından parti içindeki kriz yeni bir boyuta taşındı. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatları, CHP Genel Merkezi binasının boşaltılması talebiyle Ankara Valiliğine resmi başvuruda bulundu. Ankara Valiliği ise genel merkezin boşaltılması için emniyete talimat verildiğini açıkladı. 

CHP GENEL MERKEZİ ÖNÜNDE HAREKETLİLİK SÜRÜYOR

Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel'in CHP Genel Merkezi önünden aktardığı bilgilere göre tahliye hareketliliği sürüyor. 

CHP Genel Merkezi önünde sabah saatlerinde yaşanan tahliye gerginliği sırasında Kılıçdaroğlu destekçileri ile parti yönetimine yakın gruplar arasında arbede çıktı. Arbedenin ardından CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, "Mahkeme kararı uygulansın, talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır" çağrısı yaptı. Bu açıklamanın ardından ise Ankara Valiliği, mahkeme kararının uygulanması yönünde emniyete talimat verdi. 

CHP Genel Merkezi'nde müdahale hazırlığı yapıldığı görüldü. 

VALİLİKTEN EMNİYETE "TAHLİYE" TALİMATI

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 21.05.2026 tarihli ve 2026/32 Esas, 2026/658 Karar sayılı kararı ve Ankara 3. Genel İcra Dairesinin 2026/33826 Esas sayılı dosyasında düzenlenen tebliğ ve tebellüğ belgeleri gereğince; Cumhuriyet Halk Partisi Vekili Avukat Celal Çelik’in Ankara Emniyet Müdürlüğüne yaptığı başvuru ile mahkeme kararına uyulmadığı bildirilmiştir.

CHP Vekili Avukat Celal Çelik, CHP Genel Merkezinin mahkeme kararına dayalı olarak yetkililere teslim edilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını talep etmiştir.

Mahkeme kararının yerine getirilmesi konusunda Ankara Emniyet Müdürlüğüne talimat verilmiştir."

KILIÇDAROĞLU'NUN AVUKATI VALİLİĞE DİLEKÇE VERDİ

İstinaf mahkemesinin CHP Kurultayı'nın iptaline ve önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tedbiren genel başkan olarak görevlendirilmesine ilişkin kararının ardından, sabah saatlerinde CHP Genel Merkezi'ne gelen Kılıçdaroğlu'nun avukatları ve bazı milletvekilleri partiye alınmadı.

Bunun üzerine Kemal Kılıçdaroğlu’nun Avukatı Celal Çelik'in, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne, dilekçe verdiği öğrenildi.

"YETKİ KILIÇDAROĞLU'NA AİT OLMASINA RAĞMEN BİNA BOŞALTILMADI"

Emniyete dün de dilekçe verdiği, bugün yaşananların ardından ikinci kez dilekçe sunduğu belirtilen Avukat Celal Çelik, dilekçesinde şunları kaydetti:

"Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararı ve Ankara 3. Genel İcra Dairesi'nin dosyasında düzenlenen tebliğ-tebellüğ belgeleri gereğince, CHP'nin temsil yetkisi Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve yönetimine ait olmasına rağmen ısrarlı bir biçimde önceki Parti ilgilileri tarafından Genel Merkez boşaltılmamıştır.

Tüm yapıcı girişimlere ve milletvekillerinin görüşme çabalarına rağmen milletvekillerinin dahi Genel Merkez içine alınmadığı, daha ötesi uzunca bir süre yapıcı diyalog kurulmaya çalışılmasına karşın sonuç alınamadığı anlaşılmış olmakla Parti Genel Merkezi'nin tarafımıza teslimi konusunda gerekli işlemlerin yapılmasını talep ederiz."

    Yorumlar (1)

  • Erol Atıcı Erol Atıcı:
    Bir insan bir şeyi yaparken hiç sonrasını düşünmez mi 0 1 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11:13
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi’nde
11:00
CHP Genel Merkezi’nin tahliyesi için polisler harekete geçti
10:26
Kılıçdaroğlu’ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
09:59
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırıda 4 kişi gözaltına alındı
09:40
13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı
08:35
Özgür Özel’den vekillerin “Yeni parti kuralım“ teklifine sert yanıt
08:32
Bayramda plan yapanlar dikkat Meteoroloji’den 21 ile sarı kodlu uyarı geldi
08:20
Kulisleri karıştıran iddia: Kılıçdaroğlu, Özel’den 4 vekilin ihraç edilmesini istedi
07:55
CHP Genel Merkezi’nde tahliye gerginliği Büyük arbede yaşandı
07:45
Putin misilleme emri verdi, başkent Kiev Oreşnik füzeleriyle yerle bir edildi
07:37
İran’dan Trump’ın “Anlaşma hazır“ iddiasına yanıt Hürmüz mesajı ilk dakikadan kriz çıkardı
07:13
Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı Gizli Servis 21 yaşındaki saldırganı öldürdü
07:03
Adana’da 4.9 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
