Ankara- Eskişehir yolu Olukpınar köyü mevkinde meydana gelen kazada, seyir halindeki yolcu otobüsü kontrolden çıkarak üst geçit duvarına saplandı.
Polatlı istikametinin trafiğe kapatıldığı korkunç kazada 9 kişi hayatını kaybederken 26 kişi yaralandı. Ankara Valisi Vasip Şahin ise kazanın ardından dikkat çeken ifadeler kullandı.
Vali Şahin katıldığı canlı yayında "Fren izi yok, uyuma sonucu olabilir diye yorumda bulundu teknik arkadaşlar. İlerleyen saatlerde tam sebebi ortaya çıkarılacaktır. Otobüs şoförünün de ölen yolcular arasında olduğu bilgisi var" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Ankara Valisi Şahin: Yolda fren izi yoktu, şoförün uyuduğu ihtimali üzerinde duruyoruz - Son Dakika
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