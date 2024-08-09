Ankara Valisi Şahin: Yolda fren izi yoktu, şoförün uyuduğu ihtimali üzerinde duruyoruz - Son Dakika
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Ankara Valisi Şahin: Yolda fren izi yoktu, şoförün uyuduğu ihtimali üzerinde duruyoruz

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Ankara Valisi Vasip Şahin, Polatlı ilçesinde 9 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Vali Şahin, fren izinin olmadığını ve şoförün uyumuş olabileceğini söylerken, kazanın nedeninin araştırıldığını ifade etti.

09.08.2024 08:54
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Ankara- Eskişehir yolu Olukpınar köyü mevkinde meydana gelen kazada, seyir halindeki yolcu otobüsü kontrolden çıkarak üst geçit duvarına saplandı.

KORKUNÇ KAZADA 9 KİŞİ ÖLDÜ

Polatlı istikametinin trafiğe kapatıldığı korkunç kazada 9 kişi hayatını kaybederken 26 kişi yaralandı. Ankara Valisi Vasip Şahin ise kazanın ardından dikkat çeken ifadeler kullandı.

Ankara Valisi Şahin: Yolda fren izi yoktu, şoförün uyuduğu ihtimali üzerinde duruyoruz

"YOLDA FREN İZİ YOKTU"

Vali Şahin katıldığı canlı yayında "Fren izi yok, uyuma sonucu olabilir diye yorumda bulundu teknik arkadaşlar. İlerleyen saatlerde tam sebebi ortaya çıkarılacaktır. Otobüs şoförünün de ölen yolcular arasında olduğu bilgisi var" ifadelerini kullandı.

Ankara Valisi Şahin: Yolda fren izi yoktu, şoförün uyuduğu ihtimali üzerinde duruyoruz
Ankara Valisi Şahin: Yolda fren izi yoktu, şoförün uyuduğu ihtimali üzerinde duruyoruz

Vasip Şahin, Polatlı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Valisi Şahin: Yolda fren izi yoktu, şoförün uyuduğu ihtimali üzerinde duruyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Fırat Dal: butun otobus firmalarinin soforlernin hepsinin hastaneye gidip saglik raporu bastan asagi taranmali kaninda herhangi bir yabanci madde teapit edilen olursa omur boyu men edilmeli trafikten insan cani bu kadar ucuz olmamali 229 8 Yanıtla
  • Tuna güler: Milli yas bekliyoruz. 100 28 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk: Artık ihtimaller üzerinde durduğu uzun bir önemi kalmadı.Bu otobüs firmalarını doğru dürüst denetleseydiniz böyle olmazdı...Bir kaza olduktan sonra üç beş gün sıkı denetim.Sonra bırak kendi haline sonra sonuç bu... 114 14 Yanıtla
  • Hakan korkmaz: uzun yollara tek şoförle gidilmemeli ve belli aralıklı saatlerde değiştirilmeli 84 3 Yanıtla
  • Bhdr Zcvlkov: buyuk arac kullananlar tek şoförle uzun yol yapmamali özellikle otobus . 38 2 Yanıtla
  • D Celik: 3 tako karti var söför de otobüs de de 1 söför 1 Mavin. Olmaz bu böyle 31 0 Yanıtla
  • A R: Hemen de otobüs şirketinin ismini kapatırlar. Sanki bütün şirketlerde uykusuz şoförler yok. Hem şehirlerarası otobüs şirketleri hem tur turizm şirketleri şoförleri seferden sefere , turdan tura uykusuz gönderiyor. Bu kaçıncı kaza? 30 0 Yanıtla
  • GİANCANA: Denetim, denetim, denetim.... Bu şoförlere yevmiye verip gönderen firmalar var... Adamın liyakatına bakan yok... Kamyon şoförü, dolmuş şoförü, buldukları ile 50 kişi emanet edip yola salıyorlar... 300 500 sefer başı yevmiye... 24 2 Yanıtla
  • Wolf_man666 null: özellikle Yaz Aylarında çok oluyor Otobüs kazaları. Şöförler yorgun, Firmalar para peşinde! Adam Dinlenmeden Geri dönüyor. Otobüste ne kadar iyi uyuyabilirsinki. şöferlerde Öz güvende var. bana nişey olmaz diye. sonrası malum 20 0 Yanıtla
  • Erkan Cinar: A haber 9 kişi öldüğünü söylüyor şaşırdık mı tabiki hayır Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun inşallah 8 1 Yanıtla
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