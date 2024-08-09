Ankara Valisi Şahin: Yolda fren izi yoktu, şoförün uyuduğu ihtimali üzerinde duruyoruz

Wolf_man666 null:

özellikle Yaz Aylarında çok oluyor Otobüs kazaları. Şöförler yorgun, Firmalar para peşinde! Adam Dinlenmeden Geri dönüyor. Otobüste ne kadar iyi uyuyabilirsinki. şöferlerde Öz güvende var. bana nişey olmaz diye. sonrası malum