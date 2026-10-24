Antakya'da durdurulan 3 şüphelinin üst aramasında 119 uyuşturucu hap bulundu

Antakya'da durdurulan 3 şüphelinin üst aramasında 119 uyuşturucu hap bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Antakya ilçesinde Güzelburç Mahallesi'nde durdurulan 3 şüphelinin üst aramasında 119 uyuşturucu hap ile kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, üst aramalarında uyuşturucu hap bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Güzelburç Mahallesi'nde çalışma gerçekleştirdi.
Ekipler, durumlarından şüphelendiği M.G, Y.E.K. ve N.K'yi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında 119 uyuşturucu hap ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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