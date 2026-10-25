Antakya\'da park halindeki otomobil alev aldı, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Antakya'da park halindeki otomobil alev aldı, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'nde park halindeki 31 MB 4631 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında araçta hasar oluştu.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Narlıca Mahallesi'nde park halindeki 31 MB 4631 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, araçta hasar oluştu.
Kaynak: AA
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