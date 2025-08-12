Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! 17 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! 17 kişi gözaltına alındı

Antalya Büyükşehir Belediyesi\'ne rüşvet operasyonu! 17 kişi gözaltına alındı
12.08.2025 09:40
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet suçlamasıyla yeni bir operasyon başlatıldı. 4. dalga operasyonda 17 kişi gözaltına alınırken, bu kişilerin arasında kuyumcuların da bulunduğu öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sabah saatlerinde düzenlenene Jandarma operasyonunda 13 kişi gözaltına alınırken bir operasyon da Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlendi.

ADRES VE İŞ YERLERİNDE ARAMA YAPILDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda aralarında kuyumcuların da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve iş yerlerinde aramalar tamamlandı.

MUHİTTİN BÖCEK TUTUKLANMIŞTI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen "rüşvet" soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. 5 Temmuz'da gözaltına alınmış, Böcek'in oğlu şüpheli Mustafa Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti. Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Z.K. ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Muhittin Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

Soruşturmanın devamında gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin, Kent Estetiği Daire Başkanlığında müdür olarak görev yapan Tuncay Kaya "irtikap" suçundan tutuklanmış, bilgi işlem destek çalışanı Halil K, adli kontrol tedbiri ve ev hapsi kararıyla serbest bırakılmıştı.

Muhittin Böcek'in yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek de 27 Temmuz'da "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla havalimanında yakalanmış, diğer şüpheliler H.A, K.A. ve B.Ç. de ertesi gün gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Zuhal Böcek tutuklanırken, diğerleri ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.

İLK OPERASYON İBB'YE

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında operasyonlar sürüyor. 19 Mart'tan bu yana 7 operasyon düzenlendi. Sabah saatlerinde jandarma, belediyeye reklam ihaleleriyle ilgili yeni bir operasyon başlattı.

ÖZER YILDIZ İSİMLİ ŞÜPHELİ ARANIYOR

Jandarmanın belediyeye yönelik düzenlendiği ikinci operasyonda, reklam ihalelerinde yolsuzluk yapıldığı iddia edildi. 14 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken 13 şüpheli gözaltına alındı. Özer Yıldız isimli şüphelinin firari olduğu ifade edildi.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA VAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada "Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'ndan itibaren irtibatlı olan İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin isimli şahsın İmamoğlu İBB Başkanı olduktan sonra Murat Ongun'a bağlı olarak İBB'de karıştığı yolsuzluklar soruşturma konusu olmuştur." denilen açıklamada Çetin'in kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize ettiği ifade edildi."

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı: "İhaleleri alan şirketlerden kendisine ve suç örgütüne maddi menfaat temin ederek kamu zararına sebep olmuştur. Taner Çetin'in karışmış olduğu ihalelerden haksız maddi menfaat süreçlerinde yer alan yaklaşık 14 İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı hakkında örgüt üyeliği, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından gözaltı talimatı verilmiştir" denildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • K.540054s:
    Maksat sahte diploma haberlerini unutturmak, gündem değiştirmek,çürümüşlük resmen 30 17 Yanıtla
    7zxs4mm228:
    Allah beyin vermiş hemde 1400 gram ne olur biraz çalıştırup düşünün adamlar da oy verenleri gibi hırsız 3 7
  • Fahri Sağgül:
    Ülkemizde ekonomi bozuk olacak tabii devlet malı deniz misali çalan çalan'a fırsatını bulan malı toptan götürüyor perakende filan değil. 20 2 Yanıtla
  • 1234:
    kuyumcu dovizci ne ararsan var 12 3 Yanıtla
    Taylan Özgür:
    cumhurbaşkanı milletvekili bakan ne ararsan var hemde 0 0
  • Taylan Özgür:
    bu halk akıllanmaz bu haberleri görünce ergenekon balyoz davalarındaki haberler aklıma geliyor ondada böyle haberler paylaşılır halk orduya düşman edilirdi cahil kitlemiz inanır aydın kitlemiz bunun arkasında oyun var derdi ama olsun başçalan kaval çalıp çobanlarını uyuturdu yine aynısınız salak salak gündem değiştirmek için başçalan sahte diplomasını unutturmak için bastı düğmeye 0 0 Yanıtla
    
    
