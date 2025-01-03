Antalya\'da 4,5 büyüklüğünde deprem

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AFAD Deprem Dairesi verilerine göre, Antalya'nın Alanya ilçesinde saat 16.51'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

Sarsıntı çevre illerden de hissedilirken depreme ilişkin herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. AFAD saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

VATANDAŞLAR SOKAĞA ÇIKTI

Alanya merkezinde depremi hisseden vatandaşlardan bazıları sokağa çıktı.