Antalya\'da 4.6 büyüklüğünde deprem

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AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre; Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde saat 12.09'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 32.69 kilometre olarak kayıtlara geçti.

KANDİLLİ "5.1" DEDİ

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.1 olarak ölçtü. Kandilli'ye göre deprem 10.5 kilometre derinlikte gerçekleşti.

ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

Sarsıntı Mersin gibi çevre illerde de hissedildi.

YAKLAŞIK BİR AY ÖNCE DE SALLANMIŞTI

29 Ekim 2024 tarihinde de Gazipaşa'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, AFAD'dan yapılan açıklamada olumsuz bir durum olmadığı kaydedilmişti.