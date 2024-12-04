Antalya\'da 4.6 büyüklüğünde deprem

AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre; Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde saat 12.09'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 32.69 kilometre olarak kayıtlara geçti.
Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.1 olarak ölçtü. Kandilli'ye göre deprem 10.5 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Sarsıntı Mersin gibi çevre illerde de hissedildi.
29 Ekim 2024 tarihinde de Gazipaşa'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, AFAD'dan yapılan açıklamada olumsuz bir durum olmadığı kaydedilmişti.
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