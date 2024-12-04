Antalya'da 4.6 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Antalya'da 4.6 büyüklüğünde deprem

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 12.09'da gerçekleşen sarsıntı, çevre illerden de hissedildi.

04.12.2024 12:21  Güncelleme: 12:34
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AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre; Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde saat 12.09'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 32.69 kilometre olarak kayıtlara geçti.

KANDİLLİ "5.1" DEDİ

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.1 olarak ölçtü. Kandilli'ye göre deprem 10.5 kilometre derinlikte gerçekleşti.

ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

Sarsıntı Mersin gibi çevre illerde de hissedildi.

YAKLAŞIK BİR AY ÖNCE DE SALLANMIŞTI

29 Ekim 2024 tarihinde de Gazipaşa'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, AFAD'dan yapılan açıklamada olumsuz bir durum olmadığı kaydedilmişti.

Antalya\'da 4.6 büyüklüğünde deprem

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Son Dakika Güncel Antalya'da 4.6 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Muhafazakar Milliyetçi:
    Fuhuş, zina, ahlaksızlık kardeşlerim tek Antalya değil her yer öyle. Daha bunlar iyi günler. Allah gazabından korusun. 18 22 Yanıtla
  • Cetin Kaplan:
    geçmiş olsun 15 3 Yanıtla
  • GFB1907OKAN null:
    muhafazakar milliyetçi adlı kardeş fuhuş ve zinayla deprem olsa şimdiye çoktan kıyamet kopması lazımdı. Hayır da şer de Allah'tan. Allah ülkemizi milletimizi daha büyük felaketlerden muhafaza eylesin. 14 1 Yanıtla
  • Celal Özdemir:
    kime inanacağız her seferinde kandilli ve afat zıt oranlar açıklıyor hangisi doğru ey alimler ??? 6 0 Yanıtla
  • Alper Elma:
    Kıbrıs ve Antalya nin ortasında denizde oldu deprem 4 0 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI:
    Rabbim beterinden korusun , bizleri ve tüm toplumu ıslah eylesin.Müteahhitlere ve inşaat firmalarına da Türk İslam ahlakı nasip eylesin. 3 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Antalya'da 4.6 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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