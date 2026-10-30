Antalya'da fener alayında binlerce kişi meşalelerle Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü - Son Dakika
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Antalya'da fener alayında binlerce kişi meşalelerle Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü

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Antalya\'da fener alayında binlerce kişi meşalelerle Cumhuriyet Meydanı\'na yürüdü
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Antalya'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Konyaaltı Caddesi Varyant'ta fener alayı düzenlendi. Binlerce kişi meşalelerle Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü, etkinlik Semicenk konseriyle sona erecek.

Antalya'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konyaaltı Caddesi Varyant'ta düzenlenen fener alayı için Türk bayrağı, dövizler ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarını taşıyan binlerce kişi, Konyaaltı Beach Park girişinde bir araya geldi.

Cadde girişinde katılımcıların üst aramasını yapan polis, ara sokaklara da güvenlik şeridi çekti.

Yoğun katılımın olduğu etkinlikte vatandaşlar meşalelerle Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Etkinliğin sonunda şarkıcı Semicenk konser verecek.

Kaynak: AA
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