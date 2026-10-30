Antalya\'da özel eğitim öğrencileri Cumhuriyet Bayramı\'nı kutladı

Antalya'da Özel Bilgi Bahçesi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Ethem Taş, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hüseyin Kurtay, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili İbrahim Çalışır, Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Koca, Merkez Müdürü Deva Zor ve hayırsever Hacer Akdağ katıldı.

Programda konuşan AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Ethem Taş, Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile ülke uğruna hayatını kaybeden şehitleri rahmet ve minnetle andı. Taş, gazilere de sağlık ve afiyet diledi.

Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Koca ise merkezin görme engellilere yönelik hizmetlerine dikkati çekti.

Merkezin yalnızca görme engellilere hizmet veren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden biri olduğunu belirten Koca, çok sayıda görme engellinin kurumdan hizmet aldığını ifade etti.

Kutlama programında öğrenciler, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla şiirler okudu, dans gösterisi sundu. Etkinlikte "Bülbülüm Altın Kafeste" ve "Yemen Türküsü" seslendirildi.