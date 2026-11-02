Antalya'da sağanak günlük yaşamı etkiledi, Konyaaltı'da su birikintileri oluştu - Son Dakika
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Antalya'da sağanak günlük yaşamı etkiledi, Konyaaltı'da su birikintileri oluştu

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Antalya'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Konyaaltı'da cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken sürücüler kontrollü ilerledi, yayalar zorluk yaşadı ve bazı kent sakinleri otobüs durakları ile tente altlarına sığındı.

Antalya'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Kentte akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan ve yer yer şiddetini artıran sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle özellikle Konyaaltı ilçesinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte kontrollü ilerledi, yayalar ise yürümekte zorluk yaşadı.

Bazı kent sakinleri de yağıştan korunmak için otobüs duraklarına ve iş yerlerinin tentelerinin altına sığındı.

Kaynak: AA
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