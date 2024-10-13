Antalya'da yabancı uyruklu 2 şahıs sokak köpeğine tecavüz etmeye kalkıştı - Son Dakika
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Antalya'da yabancı uyruklu 2 şahıs sokak köpeğine tecavüz etmeye kalkıştı

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Antalya Kaş'ta 2 yabancı uyruklu şahıs çırılçıplak soyunarak bir sokak köpeğine tecavüz girişiminde bulundu. Görüntüler infial yaratırken olay sonrasında harekete geçen emniyet şahısları gözaltına aldı. Yakalanan şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

13.10.2024 08:37
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Antalya'da yabancı uyruklu 2 şahıs sokaktaki bir köpeğe tecavüz etmeye kalkıştı. Bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde şahısların sokak ortasında çırılçıplak soyunarak mide bulandıran hareketler sergilediği görüldü.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olayı fark edip soluğu sokakta alan vatandaşların müdahalesiyle toparlanan şahıslar polis ekiplerince gözaltına alındı.Emniyet'ten yapılan açıklamada köpeğe uygunsuz hareketlerde bulunan yabancı uyruklu şahsın yakalandığı ve sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı ifade edildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan paylaşım şu şekilde;

Antalya\'da yabancı uyruklu 2 şahıs sokak köpeğine tecavüz etmeye kalkıştı

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da yabancı uyruklu 2 şahıs sokak köpeğine tecavüz etmeye kalkıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Özgür Özer:
    Savaştan kaçan aç yoksul insanlarmı bunlar ? Birilerininde din kardeşiydiler galiba… 20 9 Yanıtla
  • Talip Ceylan:
    Bir sonraki haber : Sabah alınan zanlılar öğleden hemen sonra serbest bırakıldı ?? Kesin demiyorum ama kaç gün yatacak içerde acaba ??? 12 0 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    bitirdiniz ülkeyi bitirdiniz 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Antalya'da yabancı uyruklu 2 şahıs sokak köpeğine tecavüz etmeye kalkıştı - Son Dakika
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