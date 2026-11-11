Antalya'daki COP31 Bakanlar Yemeği'nde oyuncular iklim krizine dikkat çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Antalya'daki COP31 Bakanlar Yemeği'nde oyuncular iklim krizine dikkat çekti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Antalya'daki COP31 Bakanlar Yemeği'nde oyuncular Hatice Şendil, Hande Erçel ve Ekin Koç ile sunucu Saba Tümer iklim mücadelesinde ortak sorumluluk ve somut adım çağrısı yaptı. Katılımcılar, toplumsal farkındalık ve şehirlerde yeşil alanların önemine dikkati çekti.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 çerçevesinde verilen Bakanlar Yemeği'ne katılan oyuncular Hatice Şendil, Hande Erçel ve Ekin Koç ile sunucu Saba Tümer, iklim değişikliğiyle mücadelede ortak hareket edilmesi, toplumsal farkındalığın artırılması ve somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen "COP31 Bakanlar Yemeği", bakanların yanı sıra iş, spor ve sanat dünyasından isimleri bir araya getirdi.

Programa katılan oyuncular Şendil, Erçel ve Koç ile sunucu Tümer, AA muhabirine iklim değişikliğiyle mücadeleye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Hatice Şendil, Türkiye'nin böylesine önemli bir iklim zirvesine ev sahipliği yapmasından gurur ve mutluluk duyduğunu belirtti.

İklim değişikliğiyle mücadelenin ortak sorumluluk gerektirdiğini vurgulayan Şendil, "Ortak sorumluluğa katkı vermek için buradayız. Bugün iklim krizinin geldiği nokta hepimiz için ağır bedellere sebebiyet veriyor. Bu yüzden de buradan alınacak kararların uygulamaya geçmesi hepimiz için çok kıymetli, çok önemli." dedi.

Şendil, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında alınacak kararları güçlü şekilde destekleyeceğine inandığını ifade etti.

"Yeşil alanların olması çok önemli"

Sunucu Saba Tümer de iklim değişikliğiyle mücadelede şehirlerin daha yaşanabilir hale getirilmesinin önemine işaret etti.

Kentleşme sürecinde yapılaşmanın yanı sıra yeşil alanlara da önem verilmesi gerektiğini vurgulayan Tümer, "Bence şehircilik konusunda binalar, yollar, her şey tamam ama yeşil alanların olması, bütün herkesin oralarda nefes alması, daha rahat bir şekilde yaşaması çok önemli." dedi.

Şehirlerin görünümü kadar insanların sağlıklı ve mutlu yaşamalarının da önemli olduğunun altını çizen Tümer, gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakma konusunda herkese sorumluluk düştüğünü söyledi.

Tümer, daha temiz bir dünya için yapılacak çalışmaları merakla takip edeceğini dile getirdi.

"Hepimiz aynı evi paylaşıyoruz, gidecek bir yerimiz yok"

Oyuncu Ekin Koç, iklim değişikliğiyle mücadelenin siyasi, ekonomik ve toplumsal rekabetin ötesinde ele alınması gerektiğini belirtti.

Dünyanın, tüm insanlığın ortak yaşam alanı olduğuna işaret eden Koç, şöyle konuştu:

"Bütün sınırlardan, siyasetten, politikadan, ekonomik savaşlardan, her türlü rekabetin ötesinde hepimiz aynı evi paylaşıyoruz. Bundan başka gidecek bir yerimiz yok. O yüzden burayı ne kadar yaşanabilir, ne kadar sürdürülebilir kılarsak hepimiz için en hayırlısı o olacak."

Koç, COP31 gibi büyük organizasyonların daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya oluşturulmasına katkı sağlamasını umduğunu ifade etti.

"Bu farkındalığa bir katkım olursa ne mutlu bana"

Oyuncu Hande Erçel de Türkiye'nin tüm dünyayı ilgilendiren böylesine büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmasının gurur verici olduğunu söyledi.

İklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla programda yer aldığını belirten Erçel, "Hem dünyanın bir bireyi olarak, bu dünyada bu doğayı paylaşan biri olarak hem de ülkemi bir şekilde temsil eden biri olarak bu farkındalığa bir katkım olursa ne mutlu bana. O yüzden buradayım." dedi.

Kendi alanında iklim değişikliğine ilişkin toplumsal farkındalığın artırılması için sorumluluk almaya hazır olduğunu dile getiren Erçel, "Gerçekten kendi alanımda, kendim bu farkındalığı yaratmak için ne yapabilirsem hazırım. İyi ki buradayım, çok mutlu ve gururluyum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
Hatice ŞendilHande ErçelSaba TümerEkin KoçAntalyaMagazinGüncelCOP31ÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa’daki hurda Boeing 747’nin kokpiti Gebze’de bir bahçeye taşındı: Yeni sahibi 200 bin TL ödedi Bursa'daki hurda Boeing 747'nin kokpiti Gebze'de bir bahçeye taşındı: Yeni sahibi 200 bin TL ödedi
Emekli zammı için çok konuşulacak rakam Bu tahmin ilk kez dillendiriliyor Emekli zammı için çok konuşulacak rakam! Bu tahmin ilk kez dillendiriliyor
Altın yatırımcılarına dev bankadan kötü haber Tüm dengeler değişti Altın yatırımcılarına dev bankadan kötü haber! Tüm dengeler değişti
Evin temelini kazarken servet buldular Evin temelini kazarken servet buldular
Doğaya 14 kurt bıraktılar Sonrasında yaşananlar inanılmaz Doğaya 14 kurt bıraktılar! Sonrasında yaşananlar inanılmaz
Evin temelini kazarken servet buldu Evin temelini kazarken servet buldu
23:37
Muğla’da hamile eşini iterek öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan sanığa tahliye
Muğla'da hamile eşini iterek öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan sanığa tahliye
22:51
Merkez Bankası’ndan yeni karar: İhtiyaç, taşıt ve ticari kredilerde sınırlar yükseltildi
Merkez Bankası'ndan yeni karar: İhtiyaç, taşıt ve ticari kredilerde sınırlar yükseltildi
22:19
Bakan Göktaş’ın “SGK eliyle erkekler kısırlaştırıldı“ iddiası komisyonu karıştırdı
Bakan Göktaş'ın "SGK eliyle erkekler kısırlaştırıldı" iddiası komisyonu karıştırdı
22:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hadsiz sözlerle hedef alan İsrail’e Dışişleri’nden sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hadsiz sözlerle hedef alan İsrail'e Dışişleri'nden sert tepki
19:43
İran ABD’yi adres vererek tehdit etti: Avrupa’daki üsleri vurabiliriz
İran ABD'yi adres vererek tehdit etti: Avrupa'daki üsleri vurabiliriz
19:35
İstanbul’a hem fırtına hem de yağmur uyarısı Çok kuvvetli geliyor
İstanbul'a hem fırtına hem de yağmur uyarısı! Çok kuvvetli geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 00:11:43. #.0.2#
SON DAKİKA: Antalya'daki COP31 Bakanlar Yemeği'nde oyuncular iklim krizine dikkat çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android