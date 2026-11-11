Antalya Manavgat'ta çatıdan dengesini kaybederek düşen kişi yaralandı

Antalya Manavgat'ta çatıdan dengesini kaybederek düşen kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Ulukapı Mahallesi'nde 4 katlı binanın çatısından dengesini kaybederek düşen kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 katlı binanın çatısından düşen kişi yaralandı.
Ulukapı Mahallesi'nde İbrahim Öztürk (39), 4 katlı binanın çatısından dengesini kaybederek düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Öztürk'ün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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