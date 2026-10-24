Antalya Serik'te denize giren 77 yaşındaki Rus turist özel hastanede kurtarılamadı - Son Dakika
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Antalya Serik'te denize giren 77 yaşındaki Rus turist özel hastanede kurtarılamadı

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Antalya Serik\'te denize giren 77 yaşındaki Rus turist özel hastanede kurtarılamadı
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Antalya'nın Serik ilçesinde 5 yıldızlı otelin sahilinde denize giren 77 yaşındaki Rus turist, suda hareketsiz kalınca denizden çıkarıldı. Sahilde ilk müdahalesi yapılan turist, kaldırıldığı özel hastanede kurtarılamadı; polisin incelemesi sürüyor.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde denizde fenalaşan Rusya uyruklu Alena Sheuchyk (77), götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Boğazkent Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelin sahilinde meydana geldi. Denize giren Alena Sheuchyk, bir süre sonra fenalaştı. Sheuchyk'in suda hareketsiz kaldığını fark eden diğer turistler, durumu cankurtarana bildirdi. Cankurtaran tarafından denizden çıkarılarak kıyıya getirilen Sheuchyk'e, sahilde uzun süre ilk müdahale yapıldı. Ardından ambulansla özel bir hastaneye götürülen Alena Sheuchyk, kurtarılamadı.

Olaya ilişkin polisin incelemesi sürüyor.

Kaynak: DHA
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