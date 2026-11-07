Antalya Serik'te motosiklet üç tekerlekli bisiklete ve iki otomobile çarptı, 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Antalya Serik'te motosiklet üç tekerlekli bisiklete ve iki otomobile çarptı, 1 yaralı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Antalya Serik\'te motosiklet üç tekerlekli bisiklete ve iki otomobile çarptı, 1 yaralı
Haber Videosu

Antalya Serik'te dün akşam 23.00 sıralarında motosiklet, 3 tekerlekli elektrikli bisikletle çarpıştı; ardından park halindeki iki otomobile çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Serik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde motosiklet ile 3 tekerlekli elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşaam saat 23.00 sıralarında Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi Salı Pazarı mevkisinde meydana geldi. Burak Berkay Dinç (19) yönetimindeki 07 BPR 639 plakalı motosiklet, üç tekerlekli elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Ardından park halindeki iki otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Dinç yaralanırken, otomobillerde maddi hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerindeki müdahalesinin ardından Dinç, ambulansla Serik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
Devlet HastanesiMotosikletOtomobilAntalyaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu Son halleri dikkat çekti Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu! Son halleri dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalı rektörü görevden aldı Yerine Prof. İbrahim Baz atandı Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalı rektörü görevden aldı! Yerine Prof. İbrahim Baz atandı
Bakan Işıkhan müjdeyi verdi Cep harçlığı yüzde 50 artacak Bakan Işıkhan müjdeyi verdi! Cep harçlığı yüzde 50 artacak
Volkan Demirel “Biliyorum“ diyerek Emre Belözoğlu’nun ilk hamlesini açıkladı Volkan Demirel "Biliyorum" diyerek Emre Belözoğlu'nun ilk hamlesini açıkladı
Ugandalı generalden Türkiye kararı 5 ayda her şey değişti Ugandalı generalden Türkiye kararı! 5 ayda her şey değişti
12:06
“Cinsel saldırıya uğradım“ diyen Mustafa Sarıgül’ün koruması isyan etti
"Cinsel saldırıya uğradım" diyen Mustafa Sarıgül'ün koruması isyan etti
11:45
Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaşamadı Fenerbahçe’de ayrılık kapıda
Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaşamadı! Fenerbahçe'de ayrılık kapıda
11:41
8 kişiyi öldüren caninin rotası çıkarıldı 15 kilometrede 6 kişiyi öldürdü
8 kişiyi öldüren caninin rotası çıkarıldı! 15 kilometrede 6 kişiyi öldürdü
11:33
Teklif Meclis’e sunuldu: 10 meslek grubu daha yeşil pasaport alacak
Teklif Meclis'e sunuldu: 10 meslek grubu daha yeşil pasaport alacak
11:13
Hırsı başını yedi Fatma Betül Sayan Kaya’nın Süleyman Soylu’ya yaptığına bakın
Hırsı başını yedi! Fatma Betül Sayan Kaya'nın Süleyman Soylu'ya yaptığına bakın
10:44
Bit pazarından aldığı eşya altın çıktı Kazancı inanılmaz
Bit pazarından aldığı eşya altın çıktı! Kazancı inanılmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2026 12:21:33. #7.13#
SON DAKİKA: Antalya Serik'te motosiklet üç tekerlekli bisiklete ve iki otomobile çarptı, 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android