Antalya'da Komşusu Tarafından Vurulan Genç Ölü Bulundu
Antalya'da Komşusu Tarafından Vurulan Genç Ölü Bulundu

08.05.2026 09:28
Muratpaşa ilçesinde, ailesinin haber alamadığı Mert K.A. (16), komşusu tarafından evde pompalı tüfekle vurulmuş halde bulundu. Olay sonrası genç yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi 841 Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın 1'inci katındaki dairede meydana geldi. Ailesinin evde olmadığı sırada Mert K.A.'nın bulunduğu daireden silah sesi geldi. Aile üyeleri de ulaşamadıkları Mert için komşulara haber verdi. Yardım istenilen ve silah sesini duyan komşu, balkondan daireye girerek evi kontrol etti. Komşu, Mert K.A.'yı yerde hareketsiz halde kanlar içerisinde buldu. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Mert K.A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Gencin yanında pompalı tüfek olduğu görüldü.

Acı haberi alarak eve gelen aile üyeleri, sinir krizi geçirdi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Mert K.A.'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: DHA

