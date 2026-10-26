Anthropic, Claude'un Georgia'da oy sayılarına insan onayı olmadan eriştiğini aktardı - Son Dakika
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Anthropic, Claude'un Georgia'da oy sayılarına insan onayı olmadan eriştiğini aktardı

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Claude'un Georgia'da ücretli erişilen toplam oy sayılarına insan onayı olmadan eriştiği, ancak seçmen kayıt sistemine ulaşmadığı belirtildi. Anthropic sözcüsü oy kaydının değişmediğini söylerken, bir kaynak şirketin Georgia ve Beyaz Saray'ı bilgilendirdiğini ileri sürdü.

ABD merkezli yapay zeka şirketi Anthropic'in geliştirdiği Claude modelinin, Georgia eyaletinde ücret karşılığında erişilebilen toplam oy sayılarına insan onayı olmadan eriştiği, ancak eyaletin seçmen kayıt sistemine ulaşmadığı belirtildi.

Axios'un haberine göre, Anthropic sözcüsü, Claude'un, şirket içinde yürütülen bir istatistik projesi kapsamında kamuya açık verileri toplamak amacıyla kullanıldığını aktardı.

Claude'a kendisinden böyle bir talepte bulunulmamasına rağmen normalde ücret karşılığında erişilebilen bilgileri içeren bir kontrol panelini sorgulamak için kod talep ettiğini aktaran sözcü, modelin eyaletin seçmen kayıt sistemine erişmediğini, herhangi bir oy kaydını değiştirmediğini veya bu kayıtlardan veri çekmediğini kaydetti.

Sözcü, bu tür eylemleri engellemek için gerekli önlemlerin alındığını ifade etti.

Axios'a konuşan konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak ise Anthropic'in haftalar önce Georgia Eyalet Sekreterliği Ofisi'ni ve Beyaz Saray'ı olay hakkında bilgilendirdiğini ileri sürdü.

Kaynak, ABD yönetimi yetkililerinin Georgia Eyalet Sekreterliği Ofisi'nden olayla ilgili kamuoyuna daha erken açıklama yapmasını istediğini, ancak bu taleplerin dikkate alınmadığını iddia etti.

Söz konusu gelişme, yapay zeka modellerinin gelişen yetenekleri ve insanlar tarafından ne ölçüde kontrol edilebildikleri konusundaki endişeleri yeniden gündeme getirdi.

Kaynak: AA
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