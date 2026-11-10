AP'deki İslamofobik söylemlere 104 kuruluş Metsola'ya mektupla tepki gösterdi

104 sivil toplum kuruluşu, Avrupa Parlamentosunda (AP) 7 Ekim'de düzenlenen "İslamcı sızma ve Müslüman Kardeşler" konulu oturumda bazı milletvekillerinin kullandığı ırkçı ve İslamofobik söylemlere tepki gösterdi.

Aralarında Uluslararası Af Örgütü, Avrupa Irkçılık Karşıtı Ağı (ENAR), Avrupa Müslüman Gençlik ve Öğrenci Örgütleri Forumu (FEMYSO), Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH), Avrupa Sivil Forumu ve Sivil Özgürlükler Birliği'nin de bulunduğu 104 kuruluş, AP Başkanı Roberta Metsola'ya hitaben ortak bir mektup yayımladı.

Mektupta, AP'deki oturum sırasında bazı milletvekillerinin Müslümanları hedef alan, ayrımcılığı körükleyen ve nefret söylemi niteliği taşıyan ifadeler kullandığı belirtildi.

Söz konusu söylemlerin, AP İçtüzüğü'nün 10. kuralını ve Avrupa Birliği (AB) Temel Haklar Şartı'nın 21. maddesini ihlal ettiği kaydedilen mektupta, oturum sırasında Müslümanların "demokratik sisteme sinsi bir zehir gibi sızmakla" suçlandığı, "İslam'ın günlük yaşam ve toplum üzerindeki etkisiyle mücadele edilmesi" çağrısı yapıldığı hatırlatıldı.

Mektupta, ayrıca oturumda ibadet odalarının kapatılması, başörtüsünün ve helal gıdanın yasaklanması, "Kur'an'ı Kerim'i anayasanın üzerinde tutan Müslümanların" sınır dışı edilmesi yönünde ifadeler kullanıldığı anımsatıldı.

Bu söylemlerin, Avrupa genelinde milyonlarca insanı algılanan dinleri veya kökenleri üzerinden hedef gösterdiği, damgaladığı ve suç unsuru gibi gösterdiği belirtilen mektupta, Müslüman toplulukların halihazırda ayrımcılık, düşmanlık ve şiddetteki artışla karşı karşıya olduğu ifade edildi.

Mektupta, AP'de 7 Ekim'de tartışılan karar tasarısına da değinilerek, bunun kabul edilmesinin Müslüman gençler ve topluluklarla çalışan kuruluşların Avrupa kurumlarına katılımını, erişimini ve finansmanını kısıtlayabileceği uyarısında bulunuldu.

AP Başkanı Metsola'dan tartışma sırasında kullanılan nefret söylemi ve ayrımcılığa teşvik edici ifadeleri kınaması talep edilen mektupta, AP İçtüzüğü'nün 183. ve 184. kuralları kapsamında gerekli adımları atması ve Müslüman sivil toplum kuruluşlarının hedef alınmasına karşı çıkması istendi.