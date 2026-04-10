Ankara’da mal teslimi sonrası çıkan tartışma kısa sürede şiddete dönüştü. İki kişi, aracına sığınan sürücüyü camı kırarak darbetti.
Olay, Ankara’da mal tesliminin ardından taraflar arasında çıkan anlaşmazlıkla başladı. İddiaya göre, iki kişi tartıştıkları şahsı aracından indirmek istedi. Sürücü, yaşanan gerilim üzerine aracına sığınarak kendini korumaya çalıştı.
Şüpheliler, araçtan inmeyen sürücüye saldırmak için otomobilin camını kırdı. Camın kırılmasıyla birlikte saldırganlar, sürücüyü darbetti. Saldırıda başından yaralanan şahsın kanlar içinde kaldığı görüldü.
Asayiş Berkemal’in servis ettiği görüntülerde, darbedilen şahsın saldırganlara “Vur, vur. Başına bela olacağım. Vur. Öldür” diye bağırdığı duyuldu.
Son Dakika › Güncel › Aracın camını kırıp sürücünün kafasını yardılar: Vur, vur, öldür! - Son Dakika
